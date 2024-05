Ante lenta recuperación de los embalses, alcalde Galán insta a reducir aún más el consumo de agua en Bogotá

Si bien durante mayo se han registrado precipitaciones en gran parte del país, aún no es suficiente para que los embalses se recuperen por completo . Para el caso de la capital, por ejemplo, el sistema Chingaza apenas se sitúa en un 24 %, es decir, ni siquiera está a mitad de su capacidad.

En cuanto al consumo de agua, este bajó con respecto a la jornada anterior. Aunque no alcanzó la meta planteada por el distrito. De hecho, durante los últimos cinco ciclos de racionamiento, solo se ha conseguido este propósito en una ocasión , de manera que aún se requieren mayores esfuerzos en los hogares para ahorrar el preciado líquido.

¿Racionamiento hasta octubre?

“Hemos tratado de transmitir este mensaje desde el principio con el señor alcalde: aquí no es para superar una crisis de corto plazo, esto no es, ‘ya que empezó a llover, entonces ya volvamos a consumir los 17 metros cúbicos por segundo que consumíamos antes’. No, esto tiene que ser un cambio de nuestra relación con el agua en el largo plazo, porque cada vez con la crisis del cambio climático vamos a tener más eventos de estos de sequía, más fuertes y más cerca”, agregó.