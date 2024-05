Consumo de agua en Bogotá volvió a aumentar: alcalde Galán hizo urgente llamado para los días de racionamiento

Si bien durante mayo se han registrado precipitaciones en gran parte del país, aún no es suficiente para que los embalses se recuperen por completo. Para el caso de la capital, por ejemplo, el sistema Chingaza apenas se sitúa en un 23,9 %, es decir, ni siquiera está a mitad de su capacidad.

Dicho esto, las autoridades locales han decidido mantener el racionamiento, toda vez que los embalses aún están en niveles críticos. A pesar de ello, los ciudadanos no parecen estar poniendo de su parte. Así lo dejó ver el alcalde Carlos Fernando Galán, quien en su reporte diario lamentó que el consumo de agua en Bogotá volvió a aumentar.

“El consumo de agua en la ciudad ayer (16 de mayo) volvió a aumentar. Las lluvias no son suficientes. Es fundamental que toda la ciudad entienda que este es un esfuerzo de todos”, expresó Galán.

“Sigamos reduciendo nuestro consumo y por favor pidan en su edificio o conjunto que NO usen los tanques el día de racionamiento”, enfatizó el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Racionamiento hasta octubre?

La funcionaria dejó claro que el objetivo es llegar a “unos niveles de llenado de los embalses que permitan estar tranquilos en el 2025″. Además, puntualizó: “Hemos tratado de transmitir este mensaje desde el principio con el señor alcalde: aquí no es para superar una crisis de corto plazo, esto no es, ‘ya que empezó a llover, entonces ya volvamos a consumir los 17 metros cúbicos por segundo que consumíamos antes’. No, esto tiene que ser un cambio de nuestra relación con el agua en el largo plazo, porque cada vez con la crisis del cambio climático vamos a tener más eventos de estos de sequía, más fuertes y más cerca”.