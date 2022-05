La fortuna de Rodolfo Hernández y cuánto paga en impuestos; su esposa maneja el dinero

La popularidad de Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ha aumentado en los últimos meses y se perfila como un serio aspirante a llegar a la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

No obstante, el empresario santandereano ha manifestado en repetidas oportunidades que no tiene ningún tipo de interés económico y que su objetivo no es convertirse en el nuevo jefe de Estado para llenarse los bolsillos, puesto que tiene una amplia fortuna.

El ingeniero, incluso, aseguró hace unos días a través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter que donará todo su salario en caso de imponerse en las elecciones y ganar la Presidencia de la República.

“Me duele ver cómo hay más de 22 millones de colombianos aguantando hambre. Hoy me comprometo no solo a derrotar a los corruptos, sino a poner las necesidades de los colombianos por encima de mis privilegios. Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados”, precisó.

Pese a que no entregó la cifra exacta, el exalcalde de Bucaramanga también indicó recientemente que en la actualidad paga cerca de 20 millones de pesos al día solo en impuestos (incluyendo sábado y domingo), por lo cual tributa más 7.000 millones de pesos anuales.

Hernández, de igual manera, manifestó que en esas cuentas no estaban incluidos los desembolsos de los impuestos prediales de sus diferentes propiedades, ubicadas mayoritariamente en el departamento de Santander.

Cabe recordar que el candidato presidencial habló en diciembre pasado, en exclusiva, para Vicky en Semana, y reveló a cuánto ascendía su fortuna. Asimismo, señaló por qué se alejó de los bancos.

“Le digo de frente, tengo un capital de 100 millones de dólares (400.000 millones de pesos). En 1994 juré no volver al banco. No porque fuera malo ni bueno, sino porque resolví hacer un plan para cancelar todo y trabajar con capital propio”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Creemos que tenemos un crecimiento un poquitico por encima de la inflación, financiamos nuestros propios proyectos y pagamos impuestos. Me he dedicado a hacerles viviendas a los pobres, de alta calidad, alto diseño y al precio justo”.

El acaudalado empresario también aprovechó el diálogo con este medio para manifestar que su esposa, Socorro Oliveros, es la encargada de manejar las cuentas y las finanzas en su hogar.

“Ella ahorra todo, tiene un sentido para la racionalización del gasto. Yo soy más suelto. Ella es la que lleva la plata y dice: ‘Aquí tengo este suma, pero le doy tanto’. Es terrible para el que vende, pero es muy bueno para la empresa”, agregó.

La última encuesta, publicada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, señaló que Rodolfo Hernández tendría un importante repunte en la recta final y sería la gran sorpresa de la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con los datos expuestos por el CNC, Federico Gutiérrez (20,8 %) y el ingeniero (19,1 %) quedarían empatados técnicamente en los comicios de este domingo, mientras que Gustavo Petro seguirá liderando la intención de voto con el 35,8 %.