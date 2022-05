Confidenciales ¿Rodolfo Hernández donará su sueldo si es presidente de Colombia?

Rodolfo Hernández es uno de los candidatos que viene aumentando su popularidad en el país, alcanzando ya el umbral del 17 % en intención de voto, según las últimas encuestas presidenciales.

Para muchos, el éxito del exalcalde de Bucaramanga tiene como punto de apoyo su manejo de las redes sociales, así como sus propuestas de austeridad y lucha contra la corrupción. Por eso, no es sorpresa que en las últimas horas se haya hecho popular un video que publicó el candidato en el que menciona un tema importante para los votantes: ¿qué haría con su sueldo de llegar a la Presidencia?

“En el 2015 fui elegido como Alcalde de Bucaramanga (…) Lo primero que hice fue poner las necesidades de los más pobres por encima de mis privilegios. Tomé la decisión de donar completamente mi sueldo”, recordó el Ingeniero.

Asimismo, mencionó que este dinero (unos mil millones de pesos) sirvieron para que cientos de jóvenes en Bucaramanga pudieran estudiar, por lo que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, replicará esta decisión.

“Yo también supe qué fue la pobreza, y ahora que lo tengo todo, me duele ver como hay más de 22 millones de colombianos aguantando hambre (…) Hoy me comprometo no solo a derrotar a los corruptos, sino a poner las necesidades de los colombianos por encima de mis privilegios. Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados”, dijo Hernández.

Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé, pero hay 22 millones de colombianos pobres que sí la necesitan 🇨🇴🫶🏻.#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/Zm25ndF3Dx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

Y concluyó: “Necesito que su vida y la de su familia mejore (…) Por eso quiero pedirle a todos los colombianos que me permitan ser su presidente”.