“La información contable y financiera no fue afectada”, dice Santiago Posso exgerente Air-e

SANTIAGO POSSO: Nefasta y por varias razones: Primero porque el recaudo se redujo casi en un 30 por ciento. Segundo porque engañó a los usuarios anunciando el fin de la opción tarifaria, pero la realidad es que los puso a pagar intereses durante 10 años. Tercero porque prometió retirar el alumbrado público, aseo y tasa de seguridad de las facturas y no lo hizo. Cuarto porque creó más de 10 direcciones en 42 días. Quinto porque no recuperó nada de los que le debía a Air-e el sector oficial, ni gestionó los subsidios con los que hubiera podido saldar las deudas y estabilizar la empresa. Sexto porque a pesar de contar con la información que se recuperó, de la mano de DELL, tras el hackeo, nombró un ingeniero eléctrico en la dirección de tecnología que no restableció los sistemas. Octavo porque dejó vencer un CDT en banco Santander, de Uruguay, que permitía que la empresa pudiera tener garantías bancarias y así no tener que prepagarle a los generadores que aprietan aún más la caja. Y finalmente porque no logró gestionar un solo KWh a precios razonables, ni logró que la CREG regulara el costo de la energía que venden los generadores.