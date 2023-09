La prueba de polígrafo que envió el secretario de la Comisión VI de Senado, para defenderse de acusaciones

Con una carta, enviada al presidente de Senado, Iván Name, el secretario de la Comisión Sexta, Jorge Eliécer Laverde, busca desmarcarse del escándalo de acoso y abuso contra mujeres en el Congreso de la República, en el que resultó señalado.

Laverde, en la carta, le dice al presidente Name que comparte y anexa el resultado de la prueba de polígrafo que se realizó, el pasado 4 de septiembre, “donde se demuestra mi inocencia frente a las acusaciones hechas en el marco del informe presentado por la comisión que se conformó para recibir este tipo de denuncias”.

El secretario de la Comisión Sexta de Senado, Jorge Eliécer Laverde, se realizó una prueba de polígrafo para documentar que él no ha acosado sexualmente a ninguna mujer. | Foto: Pantallazo carta.

En la carta, el secretario Laverde, adjunta el resultado de la prueba de polígrafo, “que certifica que jamás he incurrido en una conducta sexual inapropiada, tal y como se señala en el audio que fue allegado al Congreso de la República.

“He decidido hacer esto público, porque quiero desvirtuar las falsas acusaciones y falsas denuncias de las que he sido víctima. Lastimosamente, todo se trata de un falso positivo que no solo me ha afectado a mí, sino también, a mi familia”, dice Laverde.