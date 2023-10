La razón por la cual el Ministerio de Cultura no aprobó la construcción del puente de vidrio sobre el Salto del Tequendama

Sin embargo, cuando se comenzó a hablar de la construcción del puente, el proyecto fue rechazado por vendedores del sector y habitantes del municipio, quienes indicaron que el espacio sería privatizado y que la obra no cumplía con los requisitos para su construcción.

De hecho, la representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, denunció en varias ocasiones que el puente no tenía “estudios de prefactibilidad, ni análisis de impacto en el ecosistema y que endeudaría gravemente al municipio” , teniendo en cuenta que tiene muchas necesidades por atender.

En medio del debate y las opiniones encontradas, el mandatario municipal continuó con la gestión. No obstante, en un primer momento, el Ministerio de Cultura rechazó el proyecto porque no cumplía con los requisitos.

#ATENCIÓN | COMUNICADO DE PRENSA📢 Ministerio de cultura no aprobó el proyecto del puente de vidrio sobre el Salto de Tequendama. Esta es una victoria de las comunidades gracias a la gestión que hicimos desde el congreso de la república. ¡No más mentiras de Saldarriaga! pic.twitter.com/GAMm5tlj2f

Insistiendo en que no era viable el proyecto, la congresista Vásquez quiso comprobar lo dicho por Saldarriaga a través de un derecho de petición enviado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el pasado mes de abril, desde donde respondieron que no existían estudios y diseños para su construcción.

El Ministerio de Cultura no aprobó el proyecto porque no protegía el carácter emblemático, arqueológico, ambiental, y arquitectónico del lugar y tampoco tuvo en cuenta los valores estéticos del inmueble.

El proyecto sigue en pie

“En el Ministerio siguen hablando de un proyecto de hace dos años que es un puente, nosotros estamos hablando de un mirador, el puente es un concepto de unión, nosotros no estamos uniendo nada, la reserva ambiental no la estamos tocando, por lo que ese concepto ya cambió”, insistió el mandatario, quien agregó que hay que ir a aclarar estos temas al Ministerio y ajustar lo que sea necesario.

El alcalde destacó, además, que este es uno de los desarrollos turísticos más importantes en los que se está trabajando actualmente en Colombia y que no va a dejar de insistir en él, por el contrario, hizo un llamado a revisar lo que sea necesario para no privar a la región y al país de una obra de estas características, “que no solo será una fuente importante de empleo, sino también de desarrollo de turismo experimental de grandes ingresos para el comercio inversión, además de fuente de recursos para la ciudad y el departamento”.