Se conoció la identidad de la dueña del carro que cayó en el Salto del Tequendama

En la madrugada del pasado miércoles 21 de septiembre un vehículo Chevrolet Aveo de color rojo, modelo 2012 y de placas RMW-778, se vio involucrado en un accidente de tránsito poco común, luego de establecerse que su conductor, identificado como Gerardo Segura, tomó la decisión de lanzarse con todo y automotor al Salto del Tequendama.

No obstante, al cotejar la placa del carro involucrado con este accidente con el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito), se encontró en el historial que actualmente este automóvil le pertenecía a Luisa Fernanda Méndez Cruz, de quien hasta el momento no se tiene información, pero se presume que vive en Soacha, ya que la revisión técnico-mecánica del Aveo siniestrado había sido realizada en un CDA (Centro de Diagnóstico Automotor) de dicho municipio, en el barrio conocido como El Ático.

Asimismo, se pudo establecer que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) también se encontraba al día.

Por el momento, las autoridades no han podido establecer si Méndez Cruz era la presunta acompañante de Gerardo Segura, ya que hasta ahora los organismos de rescate y de bomberos no han podido dar con el paradero de los cuerpos para así poder determinar su identidad y, por otra parte, establecer si Segura viajaba o no con una mujer.

Los hechos

Un vehículo cayó del Salto del Tequendama, cerca de Bogotá, con dos ocupantes, en la mañana del pasado miércoles 21 de septiembre, según lo informaron las autoridades locales.

De acuerdo con información extraoficial, todo parece indicar que se trataría de un suicidio, pues el conductor tomó impulso sobre la vía y saltó al vacío; es la primera hipótesis que manejan los peritos.

Asimismo, al lugar llegaron los organismos de rescate para avanzar con el protocolo correspondiente y realizar las labores de rescate de los cadáveres, pero esto ha sido complicado por las condiciones climáticas que no ayudan para el desarrollo de estas funciones.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, “Bomberos Voluntarios de San Antonio y Bomberos Oficiales de Soacha informan que al parecer un vehículo particular con dos ocupantes cayó al abismo entre el km 8 y 9 vía Soacha-San Antonio”.

Álvaro Farfán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, aseguró que hasta el momento se está recopilando la información de los testigos mientras los bomberos llegan al vehículo, que está a más de 200 metros de la vía.

El comandante también aseguró que los hechos ocurrieron sobre la 1:30 a. m.: “Se recibe a nuestros teléfonos de emergencia el reporte de la caída de un vehículo en el kilómetro 8 más 500 metros en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de Mesitas del Colegio, jurisdicción de San Antonio de Tequendama. Se trata de un vehículo Aveo y de manera inmediata se activa el proceso de articulación de los municipios de Soacha y Tequendama para hacer el descenso”.

Aseguró que una vez se pueda llegar al vehículo se dará información sobre la cantidad de ocupantes y el estado de los mismos.

A pesar de que ya pasaron más de 24 horas desde que se reportó por primera vez que un carro había caído al abismo en el Salto del Tequendama, en Cundinamarca, los Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y demás organismos de socorro aún no encuentran los cuerpos que iban al interior del vehículo.

Hasta el momento se sabe que al interior del carro viajaba Gerardo Segura Franco, en compañía de otra persona, pero por las características propias del terreno ha sido difícil el hallazgo de los cuerpos.

A primera hora de la mañana de este jueves se reinició la búsqueda. “A la hora iniciamos las labores de búsqueda de los ocupantes del vehículo siniestrado, el día de ayer en el kilómetro 8+500 metros de la vía Bogotá-Mesitas del Colegio, específicamente en inmediaciones al Salto del Tequendama”, aseguró el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

“Ayer fue una labor exhaustiva en la que solo fue encontrado el vehículo y algunas pertenencias de los ocupantes. Estamos hablando de un abismo que tiene más de 500 metros y de una pared que es de difícil acceso, lo que ha generado dificultades en la búsqueda de los mismos”, agregó Farfán.

El capitán confía en que este 22 de septiembre el Cuerpo de Bomberos pueda entregar un parte positivo de este proceso. Cabe mencionar que la Cruz Roja también está acompañando el proceso de búsqueda.