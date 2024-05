Las aulas de clase se están convirtiendo en batallas campales: docentes denuncian golpes y amenazas de muerte

Ninguno se atreve a identificarse abiertamente por temor a represalias, algunos tienen amenazas de muerte, otros de perder su empleo y los que han sido golpeados dicen que cualquier cosa que digan puede ir en su contra por vulnerar los derechos de los niños agresores. Pero todos coinciden en que hay que pedir una intervención estratégica educativa a gritos para que el futuro no quede en manos de potenciales tiranos.

En un colegio del sur de Bogotá, los alumnos han llegado a advertir que prenderán fuego a las instalaciones educativas si no sacan a los docentes que aparecen en la lista que ellos mismos hicieron argumentando que no cumplen con las expectativas y que presuntamente serían agresores de los estudiantes.

Ellos están repitiendo las vías de hecho que tomaron estudiantes de otra institución pública y que lograron el traslado de la rectora. Los índices de violencia han aumentado en los últimos años, con picos más fuertes tras la pandemia de 2020. El no saber manejar la frustración, la falta de educación socioemocional y el contraste que trae el cambio generacional se convierten en una mezcla peligrosa atrapada en una olla a presión que en cualquier momento estalla.

En una de las localidades de Bogotá se registró una pelea a puños entre un docente de la tercera edad y jóvenes de bachillerato. Los estudiantes decían que no soportaban más los tratos arcaicos del profesor, sobre todo hacia las mujeres, y este tuvo que defenderse de los ataques. Todos terminaron valorados por Medicina Legal y con incapacidades. El panorama jurídico para el docente evidentemente es mucho más gris por golpear a menores de edad.

Se supone que el adulto tendría que mantener el control, pero según varios analistas, los docentes tampoco saben cómo manejar sus emociones y terminan confundiendo los gritos con la autoridad. Algo que las nuevas generaciones no aceptan, pues incluso, muchas veces, ni siquiera toleran que les lleven la contraria porque han crecido en un ambiente en el que no aceptan un no como respuesta, en el que culpan a los demás por cada cosa que les pasa, en el que buscan excusas en lugar de autoevaluaciones.