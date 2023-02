Las EPS sí se acabarían como hoy las conoce el país, con la reforma de Gustavo Petro. Aquí le explicamos

La muerte de las EPS era el pilar fundamental de la reforma a la salud hasta la semana pasada. Cuando al Gobierno Petro, el mundo político se le había venido encima por cuenta de esa propuesta, hubo un giro. El primer mandatario y la ministra Corcho, que llevaban ocho meses llamando a esas empresas “intermediadores financieros” en el mejor de los casos y ladrones del sistema de salud en el peor, celebraron el encuentro con ellos y aseguraron que estas empresas no se acaban, sino que se transforman.

Pero la transformación es bastante más amplia de lo que se esperaba tras la reunión, pues prácticamente el Gobierno radicó la propuesta original. Las EPS dejarían con esta iniciativa de ser Empresas Promotoras de Salud como son hoy y se convierten en empresas prestadoras de servicios.

Lo fundamental es que con el nuevo modelo, las EPS dejan de ser los aseguradores en el sistema de salud y con esto, también pierden el manejo de los recursos. Es un tema de mucho impacto si se tiene en cuenta que hoy el presupuesto de este sector es de 70 billones de pesos.

El presidente lo confirmó con claridad en la presentación del proyecto este lunes. “No habrá intermediación de los recursos”. Aseguró que ese modelo ha quebrado muchos hospitales y consultorios. “Ingentes recursos de la salud se fueron esfumando así”, dijo.

Agregó que “hoy no tendremos eso, si este proyecto de la salud se vuelve ley”. Pero aclaró que “el dinero público se manejará por lo público”. Y que esas compañías pueden organizarse para tener Centro de Atención Primaria privados.

“No habrá más clientes en la salud. Las personas serán personas”, dijo. Agregó que están pensando en un sistema mixto, que permite la presencia privada, pero que el objetivo central no es la “codicia”.

Escuche la explicación de María Isabel Rueda:

Hay más elementos que evidencian que el sistema ya no será el mismo y que el revolcón económico es enorme. SEMANA le explica algunos:

¿Citas médicas gratis?

Ya sea una cita médica, la práctica de un examen o la entrega de un medicamento, el cotizante debe aportar una cuota moderadora, que varía según el ingreso del ciudadano: el monto está establecido según los salarios mínimos que devenga el cotizante.

Hay que recordar que el cobro de las cuotas moderadoras se establecieron con la finalidad de controlar el sobreuso del servicio, pero los ciudadanos se quejaban de que muchos no podían acceder a una atención por no tener la plata.

El copago, entretanto, es un aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio demandado por un usuario. En este caso, la finalidad es ayudar a financiar el sistema.

Muchas personas dicen no poder acceder a los servicios de salud por falta de la plata establecida para la cuota moderadora. - Foto: Comité Internacional de Rescate

En ambos casos, hay reglas establecidas, dependiendo de si se trata de afiliados y beneficiarios del Régimen Contributivo o del Subsidiado (en este último caso, aplica para afiliados clasificados en el nivel 2 del Sisbén o más).

Lo cierto es que, el proyecto de reforma a la salud radicado este lunes establece que estos cobros “dejarán de ser barreras económicas para acceder a los beneficios del Sistema de Salud”.

Sin preexistencias

De igual manera, en la propuesta se hace énfasis en que tampoco se podrán establecer condiciones como preexistencias o exigir periodos mínimos de cotización o carencia. Esto implica, desde la perspectiva de la propuesta, que también se acabaría con esas barreras. No obstante, el gremio de las EPS llamó la atención en ese punto en particular, en los comentarios que hizo a este medio.

Carolina Corcho, ministra de salud, en la radicación de la reforma a la salud. - Foto: Presidencia de la República

¿Cuánto ingreso involucran las cuotas moderadoras y copagos?

Las cuotas moderadoras y copagos en el sistema de salud se ajustan anualmente. Así, para 2023, se estableció que, en lo que tiene que ver con el régimen contributivo, en el caso de la cuota moderadora, los cobros vigentes son definidos según el rango del afiliado.

Es así como, para el rango A, que corresponde a personas con ingresos menores de dos salarios mínimos, el pago es de 4.100 pesos. Si el afiliado o su beneficiario pertenecen al rango B, lo que implica que gana entre dos y cinco salarios mínimos, tienen una cuota de 16.400 pesos.

Finalmente, el rango C, que aplica a personas con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, la cuota moderadora que debe aportar cada vez que va a utilizar un servicio es de 43.000 en este año.

Por el lado de los copagos, también fueron establecidos los topes máximos de cobro en 2023. Los valores dependen de los mismos tres rangos en los que fueron ubicados los ciudadanos en el sistema de salud, según sus ingresos.

Así, para el rango A, los topes van de 304.583 y a 610.227; para el B, los valores que aplican oscilan entre 1′220.455 Y 2′440.909 de pesos. En el caso del rango C, los cobros establecidos por copagos van entre 2.440.909 y 4′881.818 de pesos.

Atención en las EPS. - Foto: Vídeo suministrado por Edwin Suá

¿Mucha plata?

Teniendo en cuenta que en Colombia hay una cobertura en salud cercana al 99 %, de los cuales, el 49 % de 50,8 millones de habitantes está en el régimen contributivo, y 47 % está en el subsidiado, contando con que hay 4 % que es parte del llamado régimen de excepción, podría pensarse que es mucha la plata que dejarían de percibir las EPS por el no cobro de cuotas moderadoras y copagos.

Inclusive si el artículo de la reforma a la salud que se refiere al tema, habla de una excepción, en la cual sí se aplicaría el cobro: “Se exceptúa de esta norma la utilización de tratamientos hospitalarios y especializados no ordenados por los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud y no originados en una urgencia vital, en cuyo caso podrán cobrarse los copagos que reglamente el Ministerio de Salud. La continuidad de los tratamientos originados en una urgencia vital deberá ser autorizada por el respectivo centro de atención primaria, el que constatará si la institución es la idónea para atender el paciente y, de no ser así, la remitirá a una institución adecuada acorde a la red de la cual hace parte. Esta notificación se dará dentro de los primeros dos días hábiles para que el servicio pueda ser reconocido por los Fondos regionales y no dar origen a copagos”, dice el documento.

¿Qué dice el gremio de EPS?

Para las EPS, dejar de cobrar, por restricción en el recaudo de cuotas moderadoras y coopagos implica dejar de recibir recursos equivalentes al 2 % en el Régimen Contributivo, y menos del 0,5 % en el Subsidiado, según información suministrada por Acemi, gremio de EPS.

Además, de acuerdo con lo manifestado por Acemi, no hay barreras de acceso para la atención en ese sentido: “Hoy la Corte ha dicho que no pueden ser (las cuotas moderadoras y los copagos) barreras de acceso: lo que significa que si la persona dice que no puede pagar la EPS, no pueden negarle la atención”.

Otro de los comentarios que compartió Acemi se refiere a la aplicación de preexistencias, alrededor de lo cual, dijo: “En el sistema público hoy no hay preexistencias. Las EPS tienen la obligación de atender todos los servicios de salud, ya sean de baja o altísima complejidad, desde el primer minuto de la afiliación o en caso de traslado de una EPS a otra”.