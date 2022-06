“Las obras no son de los gobernantes”: Claudia López sobre Metro de Bogotá

Las obras no son de los gobernantes, menos de los candidatos, son de la gente!



La primera línea del metro está contratada,en construcción y no tiene reversa. La segunda línea del metro a Suba/Engativa también avanza.



Bogotá, como Colombia, quiere ir para adelante no para atrás! https://t.co/T10Hipi1fn pic.twitter.com/4sOmq2xb3i