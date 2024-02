Laura Medina, excandidata al Concejo de Bogotá, denuncia que Instagram le cerró su cuenta por defender a Israel

“ Solo en el momento en el que hablo de Israel y en pro de los judíos me inhabilitan mi cuenta, no me parece a mí una coincidencia (...) diciendo que he violado las normas comunitarias de su plataforma respecto a explotación de menores y maltrato de menores”, indicó la activista política.

“Yo sigo esperando que Instagram me explique exactamente cuál fue el contenido que consideró que estaba violando estas normas, porque no existe, nunca me lo han señalado y no podrá señalarlo porque no está... además de esto sigo esperando que rectifique esta decisión y no inhabilite mi cuenta, y me la regrese, porque aquí lo que están haciendo es silenciar mi voz por hablar en pro de un pueblo, por decir lo que pienso de manera muy respetuosa, simplemente”, apuntó en el clip.