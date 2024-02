Miguel Uribe Turbay: “Es evidente el ánimo de Gustavo Petro de destruir el Metro de Bogotá”

La ANI tenía que hacer público ese documento realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde noviembre de 2023 y aún no se conoce su contenido que define el análisis académico sobre la viabilidad de los cambios que quiere aplicar el presidente Gustavo Petro a una obra de infraestructura que ya está contratado.

SEMANA : Es la cuarta ocasión en la que la Comisión Accidental del Congreso sobre el Metro de Bogotá le pide el reporte a la ANI sobre qué es lo que dice el informe acerca de la posibilidad de que el Metro sea subterráneo y la ANI no lo ha entregado. ¿Usted cómo interpreta ese silencio sobre el contenido del informe?

Miguel Uribe (M. U.): Es absolutamente sospechoso y queda claro que o no hubo el resultado que esperaban o hicieron algo mal hecho. Lo que hoy fue evidente es que este informe, cualquiera que sea el resultado final, no es vinculante y no tiene la capacidad de servir como justificación para la modificación de la primera línea del Metro.