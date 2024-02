“Doctor Petro, haga un acuerdo sobre el Metro de Bogotá y bájele un metro al ego”: David Luna le cantó la tabla al presidente

La cita había sido convocada por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá que él lidera para recibir el documento que le entregó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la ANI, que deja claro si es viable, o no, modificar el trazado que ya está contratado para hacer esa obra elevada para que sea subterránea, como ha sido la ambición de Gustavo Petro desde sus tiempos de alcalde. Pero la Agencia no entregó ese reporte.

Por eso, el senador Luna advirtió que: “Acá hay una pelea política tranzada del más bajo nivel. Yo le reconocí al presidente que él había sido el ideólogo de la construcción del Movistar Arena, del Cable de Ciudad Bolívar y que la administración siguiente lo logró llevar a feliz término. Esto no se trata del apellido de un proyecto, este Metro no es el Metro Petro, ni el Metro López, ni el Metro Peñalosa . Es el Metro de los bogotanos. Por favor, dejemos de jugar con esa obra”.

“Llevamos 70 años con la incertidumbre y creo que los bogotanos merecen al menos respeto para reducir los tiempos de viaje. Por favor, bajémosle por lo menos, en el ejercicio de la ciudadanía, un tilín a esa polarización que nos tiene consumidos y nos tiene aburridos a muchos . El metro es de interés prioritario para los bogotanos, el Metro no es propiedad de los partidos políticos, el Metro no es propiedad de los alcaldes anteriores y actuales y mucho menos de los presidentes anteriores y actuales”, aseveró el congresista.

Finalmente, David Luna increpó a la directora de la ANI, Carolina Barbanti, por no hacer público ese documento: “La dignidad sobrepasa y debe sobrepasar el interés de permanecer en un cargo. Yo no sé qué órdenes le está entregando el señor ministro de Transporte, antiguo presidente de la ANI. No sé qué órdenes le está entregando el señor presidente de la República, pero usted por dignidad debería por lo menos expresar, en esta Comisión, que usted no entrega el informe como se lo hemos pedido en cuatro oportunidades porque tiene una orden”.