“El presidente Petro no es una víctima de la corrupción, es una consecuencia de acciones de su Gobierno”: Alejandro Gaviria

En las últimas horas por parte del Ministerio de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagonizó una fuerte discusión con el presidente de la Fiduprevisora Mauricio Marín. “Esto no fue lo que Salud prometió, esto no fue lo que nosotros les vendimos a los maestros. Esto no fue lo que ellos aceptaron. Entonces, ¿la participación dónde está? A los maestros no se les escucha”, aseguró el funcionario del Gobierno.