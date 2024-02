“Gustavo Petro insiste en proyecto militar en Gorgona”: críticas al Gobierno por construcción de muelle en la isla

“Ese discurso de ‘vamos a hacer el Proyecto Militar de Gorgona cuando no están las ballenas’ desconoce que los delfines y las tortugas no están por temporadas en la Isla, sino todo el año” , cuestionó la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.

La congresista compartió un estudio hecho por el propio Gobierno Petro, que da cuenta de que en esa zona del país habitan diferentes especies durante todo el año, contrariando la tesis de la Casa de Nariño de que el puerto puede construirse cuando no sea temporada de avistamiento de ballenas.

Aquí está el estudio hecho por el mismo Gobierno que prueba que en Gorgona no solo habitan muchas Ballenas, sino delfines (prácticamente todo el año), tortugas y hasta leones marinos; pero aún así @PetroGustavo insiste en el proyecto militar en la Isla. Ah, pero para echar… pic.twitter.com/OSbooeMTQZ

Entre tanto, la representante del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, hizo un “llamado de Emergencia por Gorgona. No podemos seguir normalizando un proyecto que va a impactar tan drásticamente el ecosistema y las comunidades que allí se encuentran. Llamado es a organizaciones nacionales e internacionales para detener el proyecto”.

Desde el Gobierno anterior se había planeado la construcción de un radar en la zona debido a que esta geografía, además de ser una región clave para los ecosistemas nacionales, es un punto de tránsito del narcotráfico. Esa infraestructura sí se instalará, pero con fondos del Gobierno nacional y no de cooperación internacional de Estados Unidos.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que “el manejo del radar es exclusivamente por la Armada Nacional. Aquí no hay una presencia militar norteamericana, no hay un control norteamericano. Precisamente, en este disipar de dudas que podrían generarse, hemos acordado con INL la embajada de Estados Unidos que el financiamiento del proyecto, que en su totalidad asciende a 12 millones de dólares, no incluiría el radar en cuanto a las necesidades de otras obras en las islas (...) El radar lo asume exclusivamente el Gobierno nacional”.