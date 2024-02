Estas son las irregularidades que encontró el ICBF en contratos de La Guajira: “El cambio tuvo resistencias muy fuertes”

Lo que señala la directora del ICBF es que “el 15 de febrero se terminan los procedimientos administrativos y jurídicos. Y ya arranca en forma todo lo que hacía falta, pero no hemos parado de contratar y de avanzar. Muchas de las cosas que nosotros esperábamos tener rápidamente en ese cambio tuvo resistencias muy fuertes”.

Irregularidades con programas de infancia

Astrid Cáceres asegura: “Tuvimos que abrir investigaciones porque cualquier proceso, por ejemplo, abrir personería jurídica, que es un proceso gratuito, empezaba a tener un valor si se le demoraba o se aceleraba, y la gente empezó a denunciar. Encontramos que no se agilizaban los procesos y tuvimos que hacer una intervención en la regional Guajira” .

Entonces, el ICBF aplicó cambios en esa regional que terminaron generando demoras en los tiempos en los que la comunidad percibió la llegada de ayudas al territorio: toda la contratación se centralizó en Bogotá y ahora los contratos no se le dan a fundaciones, sino a asociaciones comunitarias e indígenas que son priorizadas por el Instituto.

“La intervención tiene que ver con que quitamos la operación del gasto. Se nos demoraron muchas cosas porque pagaban por agilizar un papel o porque no querían que salieran las nuevas formas de contratación con invitaciones públicas en SECOP. Tomamos la ordenación del gasto y el control jurídico porque parte de las demoras que nos denunciaron es porque aquí, en ocasiones, no se movían los papeles si no había una intermediación económica. La intervención de la regional Guajira tuvo que ver con la demora en los procesos”, detalló la directora del ICBF.