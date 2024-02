El ICBF responde a demoras en alimentación para la infancia de La Guajira: “No se han detenido los programas”

SEMANA: Hay madres que aseguran que no han recibido las ayudas del ICBF desde el 14 de diciembre. De los 95.000 niños que atiende el Instituto en la región, ¿cuántos han sido atendidos en 2024?

A. C.: Los hogares y las madres atienden entre 16 y 20 niños con los tres tiempos de comida. Además de esta, tenemos otras modalidades como los Centros de Recuperación Nutricional y las Unidades Móviles que se han mantenido activas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en este periodo se contratan los grandes servicios de primera infancia, que no son los únicos servicios, y esos grandes contratos de primera infancia usualmente arrancan en las dos primeras semanas de febrero. Pero no es que se detengan todos los programas.