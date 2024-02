Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, rechaza el perdón de Day Vásquez y la acusa de “burlarse de Dios”. ¿Qué pasó?

No acepto la disculpa que no es sincera y mucho menos el burlarse de DIOS solamente para obtener el principio de oportunidad prometido por la fiscalía.

“Para mí es importante el reconocimiento de los derechos que le asisten a las víctimas, de acuerdo con toda una evolución que los abogados que me asesoraron me han explicado y convencido, acerca de lo importante que ha sido el concepto de reparación integral con la superación de su reducción a asuntos puramente indemnizatorios... Por lo dicho, comienzo por las medidas de satisfacción y de reparación simbólica, para expresar en este momento mi reconocimiento sobre lo ocurrido y pedirle perdón a la señora Laura Ojeda”, agregó.

Y luego añadió: “Le pido perdón, desde lo más profundo de mi corazón y sentir, a la señora Ojeda, por haberme valido de maniobras con base en recursos no autorizados para obtener sus datos personales . Las circunstancias en las que procedí no son exculpantes, ante lo cual solamente siento y debo expresar mi arrepentimiento por lo ocurrido”.

Laura Ojeda no le da crédito al arrepentimiento de Vásquez. “Qué persecución tan injusta. Se han empecinado en mostrar a una persona completamente distinta a lo que realmente es. No se cansan de atropellar a un hombre bueno y de corazón noble (Nicolás Petro). En la verdadera historia, él no merece este show; y todo por la asquerosa política. Algún día se desmantelará tanta patraña”, dijo ella en una publicación en sus redes sociales en las cuales no mencionó a Vásquez.