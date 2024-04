Laura Ojeda no logró tumbar al fiscal Mario Burgos en el proceso contra Nicolás Petro; estos son los argumentos de la Corte

La decisión de la Corte declaró “improcedente el amparo de tutela invocado por accionante Laura Ojeda Estupiñán a través de apoderado”. El caso llegará a la Corte Constitucional “para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado”.

Por mucho tiempo mis datos personales y los de mi amiga Génesis Leal fueron violados, nos han perseguido y ella tuvo que salir del país, en parte, producto de ese plan macabro contra nosotras. Aunque el Fiscal Mario Burgos no nos ha brindado garantías, ni confío en su… pic.twitter.com/7xsXdFp61V

Sin embargo, Laura Ojeda, quien es víctima de Day Vásquez por el delito de violación de datos personales , denunció en su momento que los términos para esa diligencia se habían vencido y, por eso, acudió a una recusación cuando no se había decidido el principio de oportunidad que la exesposa de Petro Burgos consiguió con la Fiscalía.

Según la Corte Suprema de Justicia, ese recurso no puede ser válido para reemplazar los procedimientos ordinarios que protegen los derechos de las víctimas. La tutela es un mecanismo para suplir la ausencia de los mecanismos que no se han aplicado y no eliminar los que ya existen, como fue el reconocimiento de víctima de Ojeda en el proceso de violación de datos personales por parte de Vásquez.