¿Una amistad de vieja data pondría en aprietos al fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso de Nicolás Petro?

A los reiterados intentos de la defensa de Nicolás Petro para sacar del camino al fiscal Mario Burgos del proceso en su contra, con el argumento que filtró su confesión, en la que reconoció que sí ingreso dinero cuestionado a la campaña y que su papá, el presidente Gustavo Petro, sí sabía, se suma una coincidencia y amistad de vieja data que podría empeorar la situación para Burgos.

El asunto es así, tanto la defensa de Nicolás Petro, como Jaime de la Pava, abogado del presidente Petro, han presentado denuncias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el fiscal Burgos, quien en la audiencia de legalización de captura de Nicolás y su exesposa Day Vásquez, logró, a cambio de beneficios judiciales, una detallada confesión de las irregularidades en la campaña, que quedó registrada en video.

Esta escandalosa confesión fue obtenida y revelada en su totalidad por SEMANA, y de inmediato la defensa de Nicolás Petro encontró la que sería la clave para sacar al Burgos del proceso por enriquecimiento ilícito y de lavado de activos que enfrenta. Sin una sola prueba o evidencia, denunciaron a Burgos ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en donde enfrenta un juicio disciplinario y podría ser suspendido.

En medio de estos vientos cruzados, el portal La Silla Vacía, publicó un artículo en el que queda en evidencia la cercanía entre la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, a quien le correspondió por reparto la investigación contra Burgos, y el exsecretario jurídico de Casa de Nariño, Vladimir Fernández, quien hoy es magistrado de la Corte Constitucional, con un fuerte impulso del gobierno Petro.

Acosta y Fernández son conocidos de vieja data, fueron compañeros de universidad en el Externado de Colombia, se conocen, y este vínculo ya ha empezado a generar suspicacias frente al proceso contra el fiscal Mario Burgos, que en caso de ser sancionado, daría un curo coletazo al proceso contra Nicolás Petro que cuenta con pruebas suficiente e irrevocables no solo de su responsabilidad en los dos delitos que le imputan, sino que confirmaría las irregularidades en la campaña a la presidencia de su papá.

La versión de Fernández y Acosta

Ante esta evidente cercanía, SEMANA se comunicó con la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta y el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, para confirmar su “amistad” y la posible afectación en el proceso.

Los dos reconocieron que fueron compañeros de universidad, pero rechazaron tajantemente que esto pudiera intervenir en el proceso contra el fiscal Burgos.

El magistrado Fernández dijo que, “no tengo ninguna relación, no tengo nada que ver con ese tema, no sabía de esa decisión o investigación de la magistrada Magda, no sé en qué etapa está, y nunca he tendido ni siquiera una conversación con ella para este tema. La conocí en la universidad, como estudiantes, nunca hemos trabajado juntos y nunca he hablado de ese tema con ella, en absoluto”.

Por su parte, la magistrada Acosta fue mucho más vehemente, incluso le resultó molestó el simple hecho de plantear que esa amistad pudiera entorpecer el proceso, “sobre este tema no hay mucho que decir. Soy de su misma promoción y desde esa época lo conozco. Nunca he trabajado con él, siempre he sido servidora pública y con 20 años en la Rama Judicial”.

Van por el Fiscal Burgos | Foto: SEMANA

Al preguntarle si podría haber algún tipo de impedimento para llevar el tema, su respuesta fue tajante, “hasta donde sé no se configura ninguna causal de impedimento. ¿Ahora la sola pregunta me parece machista, o es que porque soy una juez mujer fundo mi criterio en lo que me diga alguien?”.

Y agregó que, con la misma contundencia, que,“el doctor Fernández no tiene nada que ver con mi desarrollo profesional. Fui ternada por el presidente Iván Duque y elegida con 232 votos por el Congreso en pleno. ¿Cuál es el impedimento? Nunca hablo de mis procesos con nadie, ni siquiera con mi familia. Mis opiniones las expreso en Sala ante mis compañeros de Corporación”.