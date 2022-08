Le piden al presidente Petro no nombrar al director del ICBF para pagar favores políticos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aún no ha designado a la persona que dirigirá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hasta el momento se desconoce la baraja de candidatos para liderar esa entidad, que se encarga de cuidar y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos.

Según los rumores de diferentes sectores, esta decisión aún no se ha tomado porque hay una puja política dentro del gobierno para elegir la persona que ocupará este cargo.

Esta situación tiene en alerta a defensores de la niñez en Colombia, a políticos, periodistas, entre otras personas, que por medio de un comunicado les pidieron a Petro y a la vicepresidenta, Francia Márquez, una pronta decisión, que sea a conciencia, pensando en los niños y niñas del país.

Cristina Plazas, exdirectora del ICBF, publicó en su cuenta de Twitter la carta abierta dirigida al Gobierno nacional.

Entre los nombres que se destacan en la firma de la carta están Angela María Robledo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Yohana Jiménez, promotora de la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños, y Pedro Quijano, defensor de los Derechos Humanos de la infancia.

“Que no nombre por razón política o de conveniencia, sino por conocimiento, preparación, capacidad, antecedentes, convicción sobre los derechos de los niños”, le solicita directamente el comunicado publicado por la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al primer mandatario de la nación.

La carta solicita que no se vea el ICBF como una cuota política o una forma de pagar favores políticos a amigos, como ya ha sucedido en gobiernos anteriores. “No queremos que nuevamente el ICBF sea entregado como cuota política para pagar favores o a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos. Tampoco que las regionales sigan siendo la caja mejor de los congresistas”, dice textualmente el comunicado.

Los firmantes piden que se nombre la persona con urgencia, pero que se elija con lupa, ya que el nuevo director debe ser una persona íntegra, honesta, con sensibilidad y capacidad para manejar una entidad tan importante para la niñez colombiana.

“Lo que solicitamos es que llegue una persona con sensibilidad, formación, perfil técnico, experiencia en tema de niños, que no llegue a aprender, porque los niños merecen lo mejor”, afirmó la exdirectora de la entidad.

“Es un desatino porque debería ser la primera entidad con dirección inmediata porque, como está consignado en la Constitución de 1991, los derechos de los niños priman y esto preocupa mucho, pareciera que los niños no estuvieran en la agenda”, dijo Plazas, criticando al gobierno de Gustavo Petro por no haber designado al director del ICBF todavía.

La carta abierta en ningún momento mencionó nombres o recomendó personas para ocupar la dirección de la entidad. Solo aclara que quieren que sea una persona honesta y que sea la adecuada por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

El gobierno de Gustavo Petro hasta el momento no ha dado una respuesta oficial a la carta, pero se sabe por los asesores de prensa de la Casa de Nariño que la solicitud ya fue recibida por la vicepresidenta Francia Márquez y el jefe de Estado.

Una papa caliente

Y es que el ICBF está en medio de la controversia desde no hace poco. Se ha convertido en un fortín político, no en el de la protección de los derechos de los niños colombianos. El senador Armando Benedetti utilizó sus redes sociales para retomar el tema, no hace mucho.

Arremetió contra la entonces directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, y aseguró: “En el ICBF es donde más voraz ha sido y es la corrupción. ¡Desde hace dos años he venido probando cómo Lina Arbeláez ha saqueado la entidad! Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

A su vez, la excandidata a la Cámara por el Valle, Michelle Obando, apoyó el comentario del senador y escribió: “Terrible el nivel de corrupción de esta entidad. Lo que se va a destapar en la medida que se pueda hacer una investigación, mucho más minuciosa que un empalme, nos irá mostrando el panorama de lo que hicieron con la plata de la niñez y la juventud”.