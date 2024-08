Le sale otro problema a la UNP: empresa denuncia que la entidad no le pagó parte de un contrato y ahora está en quiebra

No obstante, expertos penalistas advierten que la suspensión de las órdenes de captura solo se aplica a hechos anteriores al acuerdo y no cubre nuevas actividades ilegales. Si los miembros de las disidencias, involucrados en los diálogos, incurren en nuevos delitos, como en este caso, deberían ser capturados y procesados por esos actos recientes, lo que ha generado críticas hacia la decisión de la fiscalía.

El empresario aseguró que el supervisor decía que ellos se habían equivocado en el estudio de mercado, y que era mucha plata para ese contrato, Figueroa añadió: “Pero eso es algo en lo que yo no tenía que ver. Ellos me adjudicaron eso, ya ellos hicieron el estudio mal y todo es problema de ellos. Esto porque con mis proveedores contraté”.

“Llega un momento en que dejaron de pagarme, porque se ejecutaba una actividad, digamos Día del Niño, entonces se hacía. Y siempre a final de mes pasaba la cuenta de cobro y me pagaban lo que se había ejecutado en ese mes. Resultado que los pagos que me hicieron fue hasta el mes de octubre. No me realizaron más pagos. Me quedaron adeudando unas facturas”, aseguró.