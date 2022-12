Lo último: alias Marlon sería el responsable de la masacre de militares en Cauca, ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

- Foto: Archivo particular

- Foto: Archivo particular

Los organismos de inteligencia del Estado tratan de descifrar quien es el cabecilla que ordenó la emboscada en contra el Ejército en Buenos Aires, Cauca, que dejó a seis soldados regulares asesinados. Entre los nombres está el de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlón, quien habría reemplazado a alias Mayimbú, muerto en operaciones militares.

Así mismo, se estableció que aún no se ha podido recuperar los cuerpos de los soldados asesinados debido a que los responsables del ataque mantienen las hostilidades en la región y además habrían sembrado con minas la zona.

Sobre este ataque se conoce que el ministro de Defensa, Iván Velásquez hizo una polémica propuesta: que los soldados regulares no sean enviados a las zonas de conflicto, como lo es este departamento.

Es de recordar que un anuncio similar hizo el gobierno en septiembre de este año cuando en el corregimiento de San Luis, en el Huila, fueran masacrados varios policías, entre hechos varios auxiliares bachilleres.

Para ese caso, las disidencias de las Farc, al parecer, la Dagoberto Ramos, instaló en la vía varios explosivos, que fueron activados al pasado de la patrulla en la que viajaban los uniformados.

Respecto el reciente ataque en el Cauca, el informe oficial del Ejército, señaló que el hecho se registró a las 2:55 a. m., cuando recibieron el reporte de hostigamiento y posterior ataque en el sector donde se encontraban; sin misericordia, las disidencias de las Farc, Jaime Martínez, arremetieron contra los soldados con disparos de fusil, tatucos y granadas.

En su cuenta personal de Twitter, Velásquez aseguró que los comandantes deben revisar los lugares a los que son enviados estos soldados con el fin de proteger sus vidas e integridad personal.

“Los soldados regulares, como los que murieron hoy en Buenos Aires, Cauca, no deben ser enviados a zonas de conflicto. Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas”, trinó el Ministro.

Tras el vil asesinato de los soldados Yonny Saac Ruiz, Esleider Alexander Portocarrero, Luis Armando Vélez Moreno, Jhonatan Ernesto Ordóñez Pestaña, Jerson Rafael Mamián Mojomboy y Jean Gilberto Rodríguez Obando, se realizó un consejo de seguridad en la región, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

El jefe de Estado anunció un paquete de drásticas medidas de seguridad, entre estas, que las operaciones militares no van a cesar en el país y mucho menos en el Cauca, dejando claro que el Ejército no se va a ir de esa región golpeada por macabros hechos de violencia.

“Se trató de una infiltración premeditada, se buscó el ataque, por parte de la columna Jaime Martínez, que es de las Farc originales, en este consejo de seguridad además de lamentar la muerte de los jóvenes, hemos tomado medidas de reacción y acción”, sostuvo Petro.

En ese sentido, el mandatario indicó que las acciones de la fuerza pública se concentran en el Putumayo, zona caucana y en el Arauca, zonas del terrario nacional intensificadas por el Ministerio de Defensa como las regiones más afectadas por fenómenos de conflictividad.

“El Ejército no va a abandonar la zona en el Cauca, la violencia tiene que ver con rutas de narcotrafico y otros utilizan esa área para llegar la mar pacífico, en otra oportunidad comentaremos las operaciones que se van a realizar”, anotó el jefe de Estado.

También dejó claro, por medio de una fuerte advertencia que lanzó a las disidencias de las Farc: “Lo que resta es que la acción militar, la cual no cesa, hasta que no haya una voluntad real de negociación, la fuerza pública no va a salir de la región”.