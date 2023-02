Última hora: anulan nombramiento de exsuperintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto en la Creg

La decisión la tomó el Consejo de Estado. Señala que no reunía los requisitos para el cargo.

El Consejo de Estado acaba de tumbar el nombramiento que desde el pasado 2 de agosto asumió el exsuperintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, quien fue nombrado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Según el fallo conocido por SEMANA, el funcionario no reúne dos de los requisitos para ocupar el empleo.

Según la decisión, el demandado, en este caso Andrés Barreto, “no reúne dos de los requisitos para ocupar el empleo, porque se debe contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética, y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior”.

Andrés Barreto era superintendente de Industria y Comercio desde septiembre de 2018 y había llegado a la Creg para reemplazar a Daisy Cerquera Lozada, quien ya había cumplido su periodo en la entidad.

Según el demandante, conforme a los antecedentes administrativos allegados al proceso, Andrés Barreto González no cumplía con las calidades específicas que se requiere para ocupar el cargo de experto comisionado de la CREG, dado que no cuenta con i) reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética, ii) no ha desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional por un periodo de seis años.

Pero además, argumenta la demanda, Barreto “tampoco fue consultor o asesor por un periodo igual o superior en el sector energético, con la advertencia adicional de que la norma siempre hace referencia a esa específica área, por lo que debe interpretarse de tal forma que el desempeño de los cargos de consultor o asesor también deben ser en el referido sector”.

“En ese sentido, el demandado no cumple con el tercer presupuesto señalado en la norma, si se tiene en cuenta que carece de preparación y experiencia técnica, pues su trayectoria laboral se ha circunscrito a las áreas del derecho internacional, relaciones internacionales y a la vigilancia y control en temas comerciales”, señala la demanda conocida por SEMANA.

De hecho, la demanda advierte que según los estudios que realizó el exsuperintendente Barreto González, es evidente que se encuentran enfocados en el área de políticas y asuntos internacionales, es decir que no son afines con la experiencia técnica que se requiere en el área energética.

Barreto es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Asuntos Internacionales y especialista en Política Internacional de las universidades Externado, Columbia y SciencesPo. También cuenta con un Máster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Barcelona, España.

En el sector público, Barreto ha desempeñado diferentes cargos en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en el Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabre recordar que cada experto comisionado de la Creg es elegido para un periodo de cuatro años y puede ser reelegido una sola vez. Son los encargados de desarrollar el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos en el país.

En las decisiones de la Creg, también tienen voz y voto el ministerio de Minas y Energía y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios, y de Industria y Comercio pueden participar en las sesiones, pero no tienen derecho a voto.