Triste noticia: autoridades confirman que es “improbable encontrar” a Wilson en la selva del Guaviare. No lo buscarán más

Colombia fue testigo hace unas semanas de un verdadero milagro, luego de que fueron encontrados con vida los cuatro niños indígenas que estaban desaparecidos en medio de la selva del Guaviare.

“¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los cuatro niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana”, fue el mensaje que escribió en aquel momento el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, en la que además compartió la primera imagen del rescate.

Wilson estuvo varios días con los niños antes de perderse - Foto: Foto: Twitter

No obstante, la alegría no fue del todo completa, debido a que Wilson, el perro rescatista que fue fundamental para encontrar a los menores, se perdió durante la Operación Esperanza. El general Pedro Sánchez, comandante de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, aseguró este lunes que es “improbable encontrar” al animal.

El uniformado, de igual manera, manifestó que la institución ha hecho todos los esfuerzos necesarios para localizar al canino, pero ha sido imposible, puntualizando que cerca de 70 hombres se internaron en la selva para buscarlo.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que poné en alto riesgo a nuestras tropas”, indicó inicialmente.

Así era el entrenamiento de Wilson para ser rescatista - Foto: Fuerzas Especiales

El perro Belga Malinois ayudó al rescate de los niños - Foto: Coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento fuezas especiales #1

Luego, sentenció: “Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, hemos empleando todos los recursos de una operación especial para traer a nuestro comando Wilson de regreso, pero ha sido imposible encontrarlo. Creemos que ya es imposible encontrarlo”.

El general Sánchez recalcó ante los medios de comunicación que también hay que pensar en la seguridad de los oficiales que se dedicaron día y noche a encontrar al perro, el cual desapareció a finales de mayo.

Finalmente, el comandante de las Fuerzas Militares enfatizó que Wilson siempre será honrado, debido a que sin él nunca se hubiera logrado el milagro de encontrar a los menores con vida. Asimismo, señaló que la madre del can fue condecorada en homenaje a este.

“La vida de nuestros comandos, de nuestros seres humanos que están allá también vale. Hay que analizar la inteligencia, las operaciones, la logística, para que a nuestros oficiales no les pase nada. Seguiremos honrando la memoria de Wilson”, concluyó.

El general Pedro Sanchez lideró la búsqueda de los niños perdidos en la selva del Guaviare - Foto: AFP

Cabe mencionar que el soldado Severino Ríos, que formó parte del rescate de los pequeños indígenas, explicó en Noticias Caracol qué le pudo haber pasado al canino y por qué se perdió en medio de la selva. Asimismo, puntualizó que las condiciones de la zona donde se perdió son bastante complejas.

“El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”, manifestó el uniformado.

Wilson fue el rescatista canino que se convirtió en ficha clave dentro de la operación Esperanza - Foto: afp

SEMANA pudo conocer que la operación continuará activa por unos días, por lo tanto los hombres que siguen en la selva continuarán recorriendo la zona por si se presenta una novedad de última hora.