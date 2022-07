Lo último: Jhonier Leal se expone a una condena de 50 años de prisión

La Fiscalía General pidió una “condena ejemplar” en contra de Jhonier Leal por su participación y responsabilidad en el crimen de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en la noche del 22 de noviembre en la casa en la que habitaban en el municipio de La Calera (Cundinamarca).

El fiscal Mario Burgos explicó que debido a la gravedad de los hechos, de ser hallado culpable Leal se expone a una condena entre los 480 a 600 meses de cárcel, la cual podría aumentar a 12 años por destrucción de material probatorio.

Tras la petición de aclaración hecha por la jueza 50 de conocimiento, el delegado del ente investigador manifestó que en este caso existe una circunstancia de agravación punitiva como lo es el parentesco con las dos víctimas mortales.

“Sin existir ningún motivo por descargar sevicia, crueldad y por colocar a la víctima en estado de indefensión la pena será de 480 a 600 meses de prisión en concurso, siguiendo las reglas del concurso, articulo 31, si eres encontrado, señor Jhonier como autor responsable se impondrá una pena aumentada en otro tanto por el delito de ocultamiento de elemento material probatorio”, precisó.

Las pruebas recolectadas indicaron que, estando en el interior de la vivienda, Jhonier tuvo todo el tiempo de mover los cuerpos, borrar las manchas de sangre, quitar elementos de diferentes cuartos e, incluso, tratar que todo pareciera un suicidio.

Igualmente, cogió y manipuló el celular de su hermano para cancelar las citas que tenía ese 22 de noviembre y pedirle a los trabajadores de la peluquería que no lo molestaran porque no se sentía bien de salud. De ser hallado responsable se enfrenta a una pena de cuatro a doce años de prisión y una multa entre los 200 y 5000 salarios mínimos legales vigentes.

Además tendrá otras penas accesorias frente a la inhabilidad de ejercicios y funciones públicas. “Usted no podrá elegir, no podrá ser elegido, no podrá ocupar cargos públicos como la señora jueza, como nosotros, como cualquier ciudadano colombiano”.

“En esta audiencia de formulación de acusación la Fiscalía General de la Nación llega a la conclusión que usted, no otra persona Jhonier, es autor, a título de dolo, de dos conductas como son homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio”, precisó el fiscal.

En la presentación del escrito de acusación se dejó en claro que Jhonier atacó con total sevicia y determinación a su mamá Marleny Hernández, quien se encontraba en la sala, y después continuó con su hermano a quien le suministró nueve píldoras de zopiclona, un somnífero muy potente para doblegar su voluntad y que escribiera un documento en el que pedía perdón y le dejaba toda su fortuna.

La evidencia dejó en claro que él fue el único que ingreso a la vivienda puesto que ni las puertas ni ventanas reflejaban forcejeo. La “acción criminal fue desplegada por el señor Jhonier Leal Hernández; el conjunto residencial Arboleto cuenta con buena seguridad y resultaría imposible el tránsito de alguna persona ajena a dicho conjunto lo que hace poco probable que otra persona diferente a Jhonier Leal Hernández, que no tuviera vínculo familiar con los antes citados hubiese entrado a la vivienda donde fueron encontradas estas dos personas sin vida, ya que ninguna de las puertas o ventanas de la residencia fueron violentadas”.

Con un cuchillo de cocina atacó a su madre y luego a su hermano, con tan mala fortuna que el elemento se rompió y tuvo que buscar otro. “Con sevicia atacas a tú hermano y decides hacer una modificación de la escena al trasladar desde su habitación el cuerpo de tú mamá a la habitación de tu hermano… se encuentran manchas de sangre de la señora Marleny desde la escalera hasta la habitación de Mauricio… y una toalla en la habitación de Jhonier con sangre que coincide con la de Marleny”, afirmó el Fiscal.

En la actualidad, Jhonier Leal se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.