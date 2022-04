Lo último: otro congresista a investigación por corrupción en plan alimentación para niños

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y vincula, mediante indagatoria, al congresista Erwin Arias por presuntas irregularidades en convenio del PAE con una fundación de Sucre. Los hechos de la investigación se remontan a cuando Arias se desempeñó como alcalde de La Dorada (Caldas), entre 2012 y 2015.

Erwin Arias es investigado específicamente por el magistrado César Augusto Reyes Medina y el caso tiene que ver con posibles vicios en la manera en la que se le dio “luz verde” al convenio para implementar el PAE en esa región, desde la aprobación hasta la liquidación. El convenio lo suscribió una delegada de Arias Betancur con una fundación de Sincelejo, Sucre, sin que se cumplieran los requisitos legales para ello, lo cual significa una falta.

Lo que ocurrió con Erwin Arias es que a una semana de cumplirse los 148 días pactados en el Convenio de Asociación para la entrega de 47.360 desayunos a los estudiantes, solo habrían distribuido 2.560 raciones, y de los 107.744 almuerzos que debían prepararse en las instituciones educativas, solo habrían entregado 5.960.

Esta investigación se dio en su momento en lo disciplinario. La decisión del Ministerio Público también involucraba a Juan Carlos Rozo Tapiero, exdirector administrativo de la división de educación del municipio; Johana Guillén López, exdirectora de la división de bienes; Jorge Iván Sepúlveda Escobar, también exdirector de la división de bienes. Igualmente, cobija a los exsecretarios de Salud, Leandro Augusto Gutiérrez; General y Administrativa, María Zulay León Alzate, y de Hacienda, Giovanny Giraldo Ascanio.

La noticia se conoce pocos días después de que la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana y en el ejercicio de Especial Seguimiento que se le hace al Programa de Alimentación Escolar (PAE), detectara junto al Ministerio de Educación Nacional y su Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) que, con corte al 28 de marzo de 2022, de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), once ubicadas en Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre no han iniciado la prestación del servicio PAE.

También se reportó que en diez Instituciones Educativas de cinco Entidades Territoriales (Boyacá, Meta, Antioquia, Cundinamarca, Medellín) se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitarias.

Por ejemplo, en el departamento del Meta, en el colegio Castilla La Nueva se encontraron mohos, levaduras y mesófilos en el jugo de guayaba. En el arroz cocido se hallaron microorganismos mesófilos y en el pollo al horno Coliformes totales y Coliformes fecales/Escherichia Coli.

En el departamento de Cundinamarca también se presentó un caso en la Escuela Rural El Oso, donde se generó un brote luego de que los menores consumieran pollo y/o avena. A finales del año pasado, la Corte -pero en otra sala- lo absolvió al considerar que no incurrió en violación al régimen de inhabilidades. Puntualmente, se investigaba un contrato.