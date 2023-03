Lo último: Procuraduría y Defensoría del Pueblo firmaron directiva para lograr mayor participación de víctimas ante la JEP

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, suscribieron hoy una directiva para impulsar en los territorios la participación de las víctimas ante los 10 macrocasos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), a propósito de la inconformidad expresada por ellas frente al abandono e invisibilización del que han sido objeto.

Según informe de la JEP, con corte al 21 de octubre de 2022, la Jurisdicción cuenta con 334.364 víctimas acreditadas, de las cuales 6.122 corresponden a acreditaciones individuales y las restantes a sujetos colectivos como resguardos, lo que significa un enorme reto en materia de cobertura dado que, en Colombia se encuentran registradas 9′423.138 víctimas del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Víctimas.

La directiva conocida por SEMANA, es clara en que se busca nuevas estrategias para materializar la participación de nuevas víctimas ante el componente judicial del Sistema Integral para la Paz por medio de una articulación entre los servidores del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personerías) en torno a la realización de actividades necesarias para promover la pedagogía, participación y acreditación ante la JEP en todo el territorio nacional.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, entregaron el cuerpo de Isaac Tuberquia en el municipio de Carmen del Darién, Chocó. - Foto: JEP

“Respecto a la garantía de derechos de las víctimas, se determinó la necesidad de acompañarlas de forma eficaz. En este contexto en que se propone la directiva, como un instrumento donde la Procuradora, como cabeza del Ministerio Público, y el Defensor del Pueblo, generan un marco de articulación para promover y garantizar su participación en la JEP”, aseguró la Procuradora.

Para la participación de víctimas en la JEP se deben promover espacios de pedagogía y apoyo en la formulación de solicitudes de acreditación individual o colectiva, así como otras estrategias que les permitan decidir, de manera libre, consciente y voluntaria, ingresar como intervinientes especiales a dicho sistema de justicia transicional.

“Esta directiva entiende y comprende la necesidad que tiene las víctimas de ser resarcidas en sus derechos y es nuestra labor generar las condiciones para que esto sea posible”, agregó el Defensor Camargo Assis.

Acompañaron esta importante jornada la Presidenta (e) de la JEP, Belkis Florentina Izquierdo Torres, el Presidente Federación Nacional de personeros, Daniel Arenas Gamboa, y cooperantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Fondo Multidonante – ONU, y Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, entre otros.

La JEP, en todo caso, sigue convocando jornadas para escuchar a las víctimas. La citación más reciente será en Valledupar.

Audiencia de falsos positivos en la JEP - Foto: JEP

La Sala de Reconocimiento convocó a las víctimas a participar en tres nuevas audiencias públicas de observaciones que se realizarán en Valledupar este 9 y 10 de marzo, el 23 en San Juan del Cesar; y el 27 y 28 en Barranquilla, en el marco del Subcaso Costa Caribe.

Cabe recordar que ese tribunal concluyó que los imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), en Valledupar, reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva.

Ahora, lo que hará la jurisdicción es esclarecer nuevos hechos victimizantes documentados entre 2004 y 2008.

Valla sobre falsos positivos - Foto: CORTESÍA

Se trata de crímenes que comprometerían a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada, adscrita a la I División del Ejército. Entre ellas, se encuentran el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON), el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (BAPOP), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2) y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED).