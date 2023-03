Víctimas de falsos positivos serán escuchadas por la JEP en Valledupar este jueves 9 de marzo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se tomará nuevamente la capital del departamento de Cesar para escuchar los testimonios de quienes han sido víctimas de los falsos positivos.

La Sala de Reconocimiento de la JEP convocó a las víctimas a participar en tres nuevas audiencias públicas de observaciones que se realizarán en Valledupar este 9 y 10 de marzo, el 23 en San Juan del Cesar; y el 27 y 28 en Barranquilla, en el marco del Subcaso Costa Caribe.

Cabe recordar que ese tribunal concluyó que los imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), en Valledupar, reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva.

La JEP estará en Valledupar este jueves, 9 de marzo - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora, lo que hará la jurisdicción es esclarecer nuevos hechos victimizantes documentados entre 2004 y 2008.

Se trata de crímenes que comprometerían a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada, adscrita a la I División del Ejército. Entre ellas, se encuentran el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON), el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (BAPOP), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2) y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED).

En esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe, la Sala investiga el fenómeno criminal desde una perspectiva más amplia que permitirá entender no sólo qué pasó en una unidad militar como el BAPOP, que por años lideró el ranking al presentar el mayor número de bajas en combate, sino que busca analizar el fenómeno de los falsos positivos en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Durante las tres diligencias públicas que realizará la magistratura, por lo menos 130 víctimas acreditadas se podrán pronunciar sobre las versiones que han entregado 104 exintegrantes de las distintas unidades del Ejército Nacional, agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, por su presunta participación en estos hechos. Entre ellos, 19 tenientes coroneles y 12 mayores.

La Jep escuchará testimonios sobre falsos positivos. - Foto: ANI

Entre las víctimas que participarán en estas audiencias se destaca el pueblo Wayúu, que intervendrá por primera vez para referirse al fenómeno de los ‘falsos positivos’; también está el pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta y familiares de víctimas que viven en Barranquilla que fueron presuntamente trasladadas y asesinadas en otras regiones del país.

Según la JEP, la audiencia de observaciones es fundamental para el proceso de contrastación de la investigación, porque orienta la participación de las víctimas hacia la restauración temprana de sus derechos fundamentales. Estos relatos son clave para determinar la ocurrencia de los asesinatos y desapariciones forzadas, sus autores y las circunstancias en las que se perpetraron los crímenes, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores y el contexto o el plan en el que se insertaron los ataques.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, recibió este lunes el beneficio de libertad condicional de parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Este beneficio se le otorgó a modo de prueba mientras cumple los compromisos que adquirió de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Esta libertad se hará efectiva cuando Mancuso Gómez, quien se encuentra todavía en una cárcel de los Estados Unidos pese a cumplir su condena por narcotráfico, sea deportado a Colombia. El excomandante del Bloque Norte de las AUC tendrá este beneficio por cuatro años y, si cumple con todas las condiciones, se hará extensivo.

Salvatore Mancuso. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Mancuso ha sido noticia en las últimas semanas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenara al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que realizará las gestiones para esclarecer la situación jurídica del exjefe para en los Estados Unidos, quien está detenido en un centro de reclusión de migrantes: “Esto último con el propósito de obtener respuesta de ese país frente a las solicitudes de extradición que han realizado las autoridades colombianas”.

Y agrega la JEP que “también la Sección de Revisión exhortó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que en su visita al centro de reclusión de migrantes donde se encuentra Mancuso, que realizará los días 29 y 30 de marzo, verifique el cumplimiento de las condiciones que permitan la correcta preparación y realización de la audiencia única de recepción de verdad”.

Cabe recordar que Mancuso permanece detenido en los Estados Unidos, en el Centro de Detención ICE Stewart Detention Center, en la ciudad de Atlanta, Georgia.