Loro cabeciazul que estaba en cautiverio sufrió fracturas en su pico y tuvieron que operarlo

Un pequeño loro de cabeza cabeciazul (Pionus menstruus) tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el departamento del Tolima.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) aseguró que esta especie llegó malherida al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre, por lo que de inmediato tuvieron que proceder a operarla.

Este loro sufrió una doble fractura en su pico, presuntamente después de abandonar el lugar donde permanecía en cautiverio.

Cortolima intervino quirúrgicamente al loro. - Foto: Cortolima

“Esta fractura, aparentemente, es por aplastamiento, como si hubiese sido machucado accidentalmente, suponemos. Al parecer, la tenían en una casa como mascota y escapó”, aseguró Delio Orjuela, médico veterinario del Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre de Cortolima.

El veterinario señaló que la intervención resultó exitosa. “Se le hizo una cirugía reconstructiva, la cual consistió en un cerclaje, algo así como sutura del pico, y posteriormente se le puso un acrílico especial usado en odontología para brindarle estabilidad al pico mientras cicatriza”, explicó.

El loro cabeciazul se encuentra estable y en proceso de recuperación. Los especialistas lo han tratado con analgésicos y esperan que pueda regresar a su hábitat.

El loro se está recuperando satisfactoriamente. - Foto: Cortolima

Cortolima recomienda, en caso de conocer casos de animales silvestres heridos, reportarlos en la línea de WhatsApp 3186322529.

“Los loros no son mascotas”

El año pasado, Cortolima reportó que veterinarios que hacen parte de su equipo rescataron en el sector de Anaime, en el municipio de Cajamarca, a un loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), al cual habían “humanizado”.

De acuerdo con el reporte de Cortolima, el hallazgo del animal se dio luego de que recibieran la llamada de un trabajador de una empresa productora de aguacate, quien indicó que había encontrado al loro en estado de desorientación.

Al llegar los veterinarios al lugar, encontraron que el ave, que pertenece a una especie en estado vulnerable según la Lista Roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presentaba comportamientos de un ave “humanizada”, es decir con impronta humana, y al parecer no podrá regresar a su hábitat natural porque no sobreviviría.

Aseguran que todo parece indicar que al loro orejiamarillo lo sacaron de su nido cuando aún era un polluelo.

“Su conducta ya no es natural, lo que le limita sus posibilidades de ser rehabilitado y regresar a su hábitat”, indicó el veterinario Delio Orjuela.

Por su parte, Olga Lucía Alfonso Lannini, directora general de Cortolima, indicó que ahora desde esta corporación avanzan en la recuperación del animal, sobre todo en su comportamiento, de modo que en algún momento, si es posible, finalmente pueda ser liberado cerca a las palmas de cera donde es “su hogar”.

Lanini recordó que el loro orejiamarillo es una especie endémica que está en vía de extinción, pues actualmente solo registran aproximadamente 2.800 de estos loros en el Tolima.

“Queremos solicitarle, rogarle a la comunidad, que no recojamos estas especies, que no las llevemos a nuestra casa, que no las tratemos como si fueran animales domésticos, ellos son silvestres, su vida está en las palmas de cera y debemos posibilitar que se desarrollen, crezcan y reproduzcan. Es una especie que está amenazada, insignia para nuestro departamento”, agregó Lalini.

Vale destacar que el loro orejiamarillo habita en Roncesvalles, Toche, Tochecito, Cañón de Anaime, incluso en el Cañón del Combeima en Ibagué, pero, lamentablemente, la destrucción del árbol nacional, es decir, la palma de cera, influye en la reducción poblacional.