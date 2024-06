Celulares de implicados en corrupción de UNGRD, pruebas clave que defensa de Olmedo López pide para corroborar sus señalamientos

Olmedo López no duda ni un instante en acusar a Luis Fernando Velasco. “¿Usted tiene las pruebas que involucran al ministro? Sí”

Contexto: Olmedo López no duda ni un instante en acusar a Luis Fernando Velasco. “¿Usted tiene las pruebas que involucran al ministro? Sí”

Es claro, y así le han confirmado a SEMANA, que no aparecerá un video o imagen contando billetes, pero sí se puede triangular la información y confirmar, por ejemplo, los chats y diálogos que tenían y las citas a las cuales asistían, como la que tuvo López, con la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, a quien, acompañado de Sneyder Pinilla, le habría dado 1.500 millones de pesos en la primera entrega que, según han confesado, iban para el presidente del Senado, Iván Name. Los otros 1.500 los habría entregado Pinilla al siguiente día.