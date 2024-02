Los estudiantes preguntan, Icetex y Mintic responden en SEMANA sobre denuncias de irregularidades en convocatoria para posgrados

Mintic e Icetex: Este fondo data del 28 de diciembre de 2022. Es importante aclarar que el único pago en el que incurrieron los aspirantes corresponde al estudio de riesgo crediticio, por un valor de $11.990, el cual se paga directamente a CIFIN (central de análisis de riesgo, de carácter privado). Ni MinTIC ni el ICETEX reciben ingresos por este concepto. Esto considerando que dentro de los requisitos para participar en la convocatoria era necesario contar con un deudor solidario aprobado, lo que implica el pago de CIFIN. Adicionalmente, algunas universidades en su autonomía universitaria realizan cobros de inscripción, lo cual no está en el marco de las competencias de MinTIC ni del ICETEX. Estos créditos condonables cubren hasta el 90% del valor del programa académico seleccionado, el 10% restante, corresponde a un crédito que debe ser cubierto por el beneficiario. El requisito para acceder a la condonación es terminar los estudios y graduarse. En caso de no cumplir con este requisito, el estudiante deberá pagar la totalidad del valor del programa académico.

Mintic e Icetex: ICETEX y MinTIC NO están usando a las comunidades 'vulnerables' frente a este tipo de convocatorias en las que se busca ofrecer alternativas para que las personas puedan mejorar su calidad de vida a través del acceso a la educación superior de calidad. Por ello, entidades como MinTIC le apuestan a este tipo de propósitos a través de créditos condonables, como los 373 que se entregarán a población priorizada y profesionales de las diferentes regiones del país. Adicionalmente, inscribirse de primero a la convocatoria, no garantizaba que los aspirantes fueran seleccionados, considerando que se les debía calificar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el texto de la misma. No se puede afirmar que eran recursos que se perderían, porque se desconocía quienes iban a ser los beneficiarios de esta convocatoria, considerando que los aspirantes debían cumplir la totalidad de requisitos establecidos en la misma, para poder ser evaluados y calificados.