MinTIC, Mauricio Lizcano, lanzó pulla a locutor que insultó a Gustavo Petro y envió mensaje directo a los medios de comunicación

La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital… https://t.co/meDfN7pZV3

Locutor de Tropicana, Francisco ‘Paco’ Ramírez, insulta al presidente Petro y desata tormenta: “Lo detesto. Es un bandido, un narcotraficante”

“No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”, la mujer comunicadora de inmediato le responde ante el insulto: “Bueno, pues tampoco me diga boba”, le dijo al locutor, quien en ese momento estalló contra el presidente.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto [a] tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente, bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, dijo el locutor en respuesta a su compañera.