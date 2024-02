“Un Gobierno progresista no atacará la Justicia… Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las Cortes”, presidente Petro

En una detallada publicación en su cuenta de X, el mandatario dio a conocer la reunión con Chaverra y su vicepresidente, Octavio Tejeiro, y sostuvo que “un Gobierno progresista no atacará la Justicia, pero sí a la impunidad”.

“El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las Cortes”, señaló Petro.

