Increíble: en medio de escándalo que enfrentan por donación a campaña de Petro, desde Fecode convocan a plantón contra la Corte

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) no deja de despertar polémica. El magisterio, que se encuentra en el ojo del huracán por haber donado dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro, que inicialmente no había sido reportada, ahora se quiere mostrar como víctima.

El hecho llama la atención porque hasta el momento desde Fecode sus directivas no han respondido por el dinero que enviaron a la campaña de Gustavo Petro, esto luego de que se conociera el documento oficial por medio del cual se avaló el giro por 500 millones de pesos. El papel está firmado por Ayala, el mismo que está convocando hoy a las marchas contra la justicia.

Exdirectivo de Fecode revela que hubo “torcidos” para tramitar cheque de $500 millones para campaña Petro: “Lo hicieron a mis espaldas, el dinero no era para Colombia Humana”

En las últimas horas, SEMANA conversó con uno de los exdirectivos de Fecode, quien dijo que esa transacción no se habría hecho de forma regular y que no todos dentro del magisterio estuvieron de acuerdo con esa decisión.

“Quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero (de los 500 millones de pesos para la campaña de Petro) no fue por unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no estuve, no contaron conmigo, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Fecode. Éramos 15, y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y 1 con Jorge Enrique Robledo, que era yo”, aseguró Ómar Arango, exdirectivo de Fecode.