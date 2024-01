Exdirectivo de Fecode revela que hubo “torcidos” para tramitar el cheque de $500 millones para la campaña de Petro: “Lo hicieron a mis espaldas, el dinero no era para Colombia Humana”

SEMANA: ¿Qué pasó en Fecode frente a los 500 millones de pesos que el sindicato le entregó a la campaña presidencial de Gustavo Petro?

OMAR ARANGO: Soy Omar Arango Jiménez, exejecutivo de Fecode, quien no es directivo nuevamente porque me robaron las elecciones los mismos que hoy están implicados en esos malos manejos.

Sin embargo, quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero (de los 500 millones de pesos para la campaña de Petro) no fue por unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no estuve, no contaron conmigo, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Fecode. Éramos 15, y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y 1 con Jorge Enrique Robledo, que era yo.

Me enteré por personas ajenas al ejecutivo que me preguntaron si era cierto que habían aprobado 500 millones de pesos para la campaña de Petro y yo respondí que no, que no conocía porque no se había aprobado en ninguna reunión del Comité Ejecutivo.

Aclaro que a mí no me fastidia y no me opongo a que se haya acompañado la campaña presidencial de Petro, porque después me tocó ver cómo los recursos de Fecode se invirtieron en gorras, camisetas, lapiceros de la campaña. Los sindicados, creo, pueden acompañar las campañas democráticas siempre y cuando se hagan en las instancias correspondientes. No supe de esos 500 millones, creo que el Comité Ejecutivo no está facultado para aprobar una suma de ese nivel.

SEMANA: ¿Es decir, se aprobaron indebidamente?

O.A.: Yo creo que sí es indebidamente porque eso no se aprobó en ninguna instancia regular. Por lo menos, en esa reunión que dicen del Comité Ejecutivo, del 3 de mayo, yo no estuve. Yo nunca he dejado de asistir a las reuniones. Lógicamente que ellos no contaron conmigo porque, obviamente, yo no estaba en la campaña de Gustavo Petro.

Este fue el documento en que Fecode reconoce que los 500 millones eran para la campaña. | Foto: Fotomontaje SEMANA

SEMANA: ¿Cómo se giró ese dinero por parte de Fecode?

O.A.: No sé, ahora me entero que en cheque. Se lo juro, cuando eso ocurrió, en mayo, no era tesorero, lo fui después, en agosto. Yo era secretario de asuntos internacionales, era miembro del Comité Ejecutivo y asistí a todas las reuniones, todas las instancias, eso no se aprobó en ninguna instancia oficial de Fecode. El sindicato tiene unas escalas o instancias: el Comité Ejecutivo (éramos 15), que ejecutamos las decisiones que se tomaban en otras instancias superiores (el Congreso Federal, la Asamblea Federal y la Junta Nacional).

SEMANA: ¿Usted hizo el reclamo? ¿Qué le dijeron?

O.A.: Sí, yo pregunté, después me dijeron que sí. Yo llegué a la campaña de Gustavo Petro en la segunda vuelta, es decir, en el Comité Ejecutivo, al final, no éramos 14 sino 15 que respaldamos la campaña. Ya habían llevado la plata. Yo, siendo ejecutivo, no supe los trámites de ese dinero, lo hicieron a mis espaldas.

SEMANA: ¿Quiénes eran los líderes de Fecode que más insistían en apoyar la campaña de Petro y entregar los 500 millones de pesos?

O.A.: Se destacan las tres firmas: Nelson Alarcón era el tesorero; William Velandia, el presidente y Domingo Ayala, el fiscal. Esas tres firmas jalonaron la propuesta. Como eran 14, seguramente se reunieron y determinaron hacer la inversión a la campaña de Petro, como lo dice Domingo Ayala. Él dejó claro: se aportaron 500 millones de pesos a la campaña de Petro.

La prueba de que Fecode sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Es decir, los dineros fueron a la campaña de Petro, y no a la Colombia Humana?

O.A.: Ellos mismos plantearon el inconveniente de llevar la plata a la campaña de Petro. Dicen ellos en un informe posterior que lo hicieron a través de la Colombia Humana, pero los recursos debieron terminar en la campaña presidencial.

SEMANA: ¿Y cómo le parecen estos movimientos que se dieron a sus espaldas, según usted?

O.A.: Ahí hay unos miembros del Comité Ejecutivo que hacen cosas indebidas. Todo se puede hacer, pero en el orden, hay cosas irregulares hechas por tres o cuatro directivos de Fecode que les gusta la trampa. No había necesidad de eso. Si le hubieran preguntado al magisterio colombiano si estaba de acuerdo con el aporte, creo que el 80 por ciento estaba con la campaña de Petro y no había necesidad de hacer esos torcidos, trampas. Si hubieran consultado las instancias correspondientes, se habrían librado de tantos enredos, pero en el Ejecutivo no estoy de acuerdo porque hay dos o tres que manejan a Fecode como si fuera la finca de ellos. Hay que respetar las instancias correspondientes.

SEMANA: Dice que esos 500 millones de pesos se entregaron de forma “torcida”, “mañosa”, ¿qué puede pasarle a Fecode?

O.A.: Ahí no pasa nada. Por lo general los jueces dicen que respetan la autonomía de las organizaciones sindicales, no pasará nada. Eso tampoco creo que afecte a la campaña de Petro por los antecedentes que hay, por los otros aportes que han hecho. No pasará nada. Lo que queda es una enseñanza. Se debe entender que en Fecode, con 300.000 afiliados, su comité ejecutivo debe entender que no todos son de una línea política. Si le dieron 500 millones de pesos a Petro, también debieron darle a la campaña de Jorge Enrique Robledo, que tiene respaldos en el magisterio.

SEMANA: Cuando usted reclama por los 500 millones, ¿qué le dicen?

O.A.: No reclamé. Posteriormente, cuando hubo la dificultad para la certificación de ese ingreso, porque hubo dificultad, ellos dan el informe. Se necesitaba la certificación de la Colombia Humana que reportara que había recibido el dinero por parte de Fecode. Yo, siendo tesorero, viví la dificultad.

La prueba de que Fecode sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I

SEMANA: ¿Pero cómo se zanjaron esas dificultades?

O.A.: Hubo dificultades porque cómo hacer, cómo lograr esa certificación, se plantea la dificultad y se organiza todo y Colombia Humana certifica, hace la escritura y ya aparece el informe del comité nacional electoral de los aportes. Yo viví ese proceso porque ya era tesorero y había que buscar la certificación.

SEMANA: Conclusión, los dineros de Fecode llegaron a la campaña presidencial y no a la Colombia Humana