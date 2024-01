Exdirectivo de Fecode revela las “trampas” que se hicieron para el ingreso de los 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro

Exdirectivo de Fecode revela que hubo “torcidos” para tramitar el cheque de $500 millones para la campaña de Petro: “Lo hicieron a mis espaldas, el dinero no era para Colombia Humana”

“Hubo torcidos”

“ El Comité Ejecutivo de Fecode no está facultado para sacar esa suma de dinero. Esa suma debió aprobarse en una junta nacional o en una asamblea federal ”, indicó el exdirectivo en el espacio de Vicky en Semana.

Para Arango, no pasa desapercibido que ahora se esté buscando decir que el dinero era para Colombia Humana y no para la campaña de Petro, “cuando en realidad la plata debía ir era a la campaña de Gustavo Petro y no a otra parte”.