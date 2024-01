“Hay lápices, camisetas de Fecode apoyando a Gustavo Petro, mal haría yo con decir que eso es mentira”

Omar Arango Jiménez, profesor y exdirectivo de la Federación Colombiana de Educadores, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo luego de aseverar, en diálogo con este medio, que sí ingresaron 500 millones de pesos a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

“Soy Omar Arango Jiménez, exejecutivo de Fecode, quien no es directivo nuevamente porque me robaron las elecciones los mismos que hoy están implicados en esos malos manejos. Sin embargo, quiero aclarar que esa aprobación de ese dinero (de los 500 millones de pesos para la campaña de Petro) no fue por unanimidad. Eso se hizo en una reunión donde yo no estuve, no contaron conmigo, siendo miembro del Comité Ejecutivo de Fecode. Éramos 15, y 14 estaban en la primera vuelta con Gustavo Petro y 1 con Jorge Enrique Robledo, que era yo”, aseguró el exdirectivo en la entrevista con SEMANA.

“Me enteré por personas ajenas al ejecutivo que me preguntaron si era cierto que habían aprobado 500 millones de pesos para la campaña de Petro y yo respondí que no, que no conocía porque no se había aprobado en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Aclaro que a mí no me fastidia y no me opongo a que se haya acompañado la campaña presidencial de Petro, porque después me tocó ver cómo los recursos de Fecode se invirtieron en gorras, camisetas, lapiceros de la campaña. Los sindicados, creo, pueden acompañar las campañas democráticas siempre y cuando se hagan en las instancias correspondientes. No supe de esos 500 millones, creo que el Comité Ejecutivo no está facultado para aprobar una suma de ese nivel”, agregó.

En diálogo con ‘Vicky en SEMANA’, el profesor se refirió al supuesto gasto en camisetas y lápices en que incurrió Fecode con tal de apoyar al candidatura del hoy jefe de Estado. “Tengo lapiceros que fueron de campaña apoyando al presidente Gustavo Petro. Eso es normal. Hay lapiceros, hubo camisetas, Fecode tiene unos mecanismos internos de distribución de materiales. Se le entregaba a cada ejecutivo, se le mandaba a los sindicatos regionales cantidades y yo creo que el Ejecutivo de Fecode no puede negar eso”.

De igual manera, aseguró, no tiene los montos en los que incurrió el magisterio en hacer esto, pero aclaró que si se presenta un derecho de petición la tesorería del organismo los debe presentar. “Mal haría yo con decir que eso es mentira cuando era verdad, no tengo precio, todo eso se pagaba con plata de Fecode. Lo que debe quedar subrayado y claro es que mal haría yo en decir que Fecode no apoyó a Gustavo Petro cuando hay fotos. De frente, Fecode apoyó a Gustavo Petro, la campaña de Gustavo Petro, pienso que el 90 por ciento del magisterio apoyó a Gustavo Petro”, agregó el profesor Jiménez.

Vea la entrevista completa con el docente: