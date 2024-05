Los proyectos que buscan que los congresistas rindan cuentas y ganen menos están al borde de hundirse, advierte Catherine Juvinao

De acuerdo con la congresista, de no ser aprobados antes de que se termine la legislatura, que va hasta el 20 de junio, se perderá el avance logrado en cada uno de los temas.

En la Comisión Primera de Senado, el proyecto de rendición de cuentas se encuentra a la espera de su tercer debate, pero no ha sido priorizado.

“En el Senado me acompaña el senador David Luna, de Cambio Radical, y Germán Blanco, del Partido Conservador. Este es un proyecto que ya se aprobó en la Cámara. En la Comisión Primera de Cámara pasó por unanimidad, en la plenaria pasó por unanimidad. Es un proyecto que ya había aprobado el Congreso pasado, simplemente en la evaluación ante la Corte Constitucional se cayó por un vicio de procedimiento, de manera que no habría ninguna explicación para que el Congreso pasado haya aprobado este proyecto y ahora este Congreso, que se supone que está más renovado, no lo apruebe”, explicó la congresista.