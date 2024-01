“Fecode tiene recursos para donar”: extesorero del gremio reitera que cheque de 500 millones no se hizo para la campaña de Petro

SEMANA: ¿Cómo se dio la donación de estos 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente por parte de Fecode?

NELSON ALARCÓN: Por una decisión y determinación del comité ejecutivo de Fecode, por la inmensa mayoría de los compañeros en la cual, con base en los estatutos y normatividad vigente, en las normas y las leyes, donde nosotros podemos hacer aportes a partidos políticos más no a campañas presidenciales.

Se tomó la decisión de hacer un aporte de 500 millones al Partido Colombia Humana, no a la campaña presidencial de Gustavo Petro porque nosotros, como personas jurídicas, no podemos hacer aportes a campañas presidenciales, está prohibido por la ley y la norma. Hay que hacer las cosas como corresponde y debe ser. Por eso, se ratificó en una escritura pública (5641) en la Notaría 73 de Bogotá.

SEMANA: Pero, ¿por qué en un documento que certificó José Domingo Ayala, entonces fiscal de Fecode y hoy presidente, confirmó que “eran para colaborar con la campaña de Gustavo Petro”? ¿Por qué la contradicción?

N.A.: No, hay que revisar muy bien porque, precisamente, desde el momento, si revisan y contrastan, el cheque está dirigido al representante legal de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, y fue un cheque que se realizó el 17 de mayo de 2022 y el 18 de mayo de ese mismo año hizo canje en el partido político. Entonces, no se puede certificar algo contrario a lo que, previamente, tenía otro objetivo y finalidad de hacer una donación a Colombia Humana. No fue para la campaña porque está prohibido por la ley.

SEMANA: Le estoy hablando de un certificado con membrete de Fecode, con la firma de Domingo José Ayala, fiscal de Fecode, con sello del sindicato, que dice claramente que el dinero fue “para colaborar a la campaña Petro Presidente”.

N.A.: Ahí abajo dice que al Partido Colombia Humana, ahí dice, esa fue la determinación y aprobación del comité ejecutivo, el cheque está a nombre del partido político. ¿Por qué siempre los grupos Santo Domingo, Ardila Lülle aportan? Porque pueden hacerlo legal y jurídicamente, nunca a campañas presidenciales.

SEMANA: Pero, entonces, se le giró a la Colombia Humana para colaborar a la campaña Petro Presidente, según el certificado del exfiscal y hoy presidente de Fecode.

N.A.: No señor, eso es mentira.

SEMANA: Pero es que lo dice el certificado de Fecode de José Domingo Ayala.

SEMANA: Yo le estoy preguntando, no lo estoy obligando.

N.A.: No me obliguen a decir cosas que no son. Usted me está obligando a decir cosas que no corresponden.

SEMANA: Es que tengo el certificado de Fecode en mis manos, el que reveló SEMANA, y es claro: el dinero era para la campaña.

N.A.: Pues hay que preguntarle al compañero Domingo (José Ayala) por qué hizo esa certificación, pero el mandato del comité ejecutivo fue hacer aportes a partidos políticos alternativos y progresistas y en este caso se tomó la decisión que fuera a la Colombia Humana. El documento válido, el legal, es la escritura pública y ahí se establece que el aporte fue al partido y no a la campaña. Eso está en la notaría. Lo pueden verificar. Ese es el documento oficial (...) Ardila Lülle, Sarmiento Angulo aportan a los partidos, es legal, aquí como se trata de Fecode, nosotros sentimos una persecución de los diferentes sectores de la derecha y ultraderecha persiguiendo a Fecode. Nos están estigmatizando.

La prueba de que Fecode sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I

SEMANA: ¿Usted le ha preguntado a Domingo José Ayala por qué certificó que el dinero era para la campaña y no para el partido?

N.A.: Habría que preguntarle. Le coloco un escenario: ¿ha mirado el comunicado que Fecode publicó? Ayala hoy es presidente y dice totalmente lo que corresponde, lo que es y lo que se aprobó.

SEMANA: Claro, pero es mi deber preguntar por qué se cambió de versión

N.A.: Yo no he cambiado de versión, he hecho lo que corresponde, soy correcto en lo que pienso, digo y hago. Nunca ha sido ni fue el objetivo donar esos dineros para la campaña presidencial.

SEMANA: Entonces, ¿qué interés tenía Fecode en darle 500 millones a la Colombia Humana? ¿Cómo para qué?

N.A.: Porque nosotros hemos hablado de poder hacer aportes a los partidos alternativos y progresistas. Y esa es una autonomía de las organizaciones sindicales, de apoyar los partidos alternativos y progresistas, como la derecha, los grupos Santo Domingo, Ardila Lülle apoyan al Centro Democrático, Cambio Radical, al Partido Liberal, La U, Nuevo Liberalismo. Y no es ningún pecado.

SEMANA: ¿Fecode le ha invertido- o donado- recursos a otros partidos políticos?

N.A.: Habría que indagar, respondo por el tiempo en que estuve en el comité ejecutivo de Fecode. Si otros partidos nos solicitan ayudas y donaciones, lo seguiremos haciendo porque no es pecado.

Omar Arango, Gustavo Petro y el acta de Fecode. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: Omar Arango, exdirectivo de Fecode, dice que a él no le consultaron la donación de los 500 millones y que ustedes tomaron la decisión a sus espaldas.

N.A.: Es su palabra contra la palabra de los demás compañeros y compañeras del ejecutivo. El compañero tiene una situación de divagación en el tema, si no estoy mal, estuvo en el ejecutivo, él votó en contra de la donación. Es legítimo.

SEMANA: Él, quien estuvo en esa época, le confirmó a SEMANA que los 500 millones eran para la campaña Petro Presidente y no para la Colombia Humana, tal como lo certificó, en su momento, el exfiscal y hoy presidente de Fecode, Domingo José Ayala.

SEMANA: ¿Y de mala fe también Domingo José Ayala por certificar, en la época, que los 500 millones eran para la campaña de Petro Presidente?

N.A.: Bueno, usted lo está diciendo, yo no he dicho eso porque él no ha salido a decir eso. Yo me remito al comunicado que expidió recientemente Fecode.

Fecode está en el ojo del huracán por el aporte de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: Omar Arango también dijo que la aprobación de la donación por parte de Fecode fue indebida. Habla de torcidos y manejos extraños.

N.A.: El compañero tendrá alguna dificultad de memoria o no conoce las normas, las leyes, los procesos y procedimientos. Si hay algo irregular o a sus espaldas, invitarlo a que vaya a la Fiscalía y coloque las denuncias.

SEMANA: Lo que dicen las autoridades es que, quizás, hubo una equivocación y quisieron enmendar el error con una escritura aclaratoria.

N.A.: No señor, ninguna equivocación, siempre tuvimos clara la donación al Partido Colombia Humana (...) Somos estudiosos de la norma y la ley. O miremos la estadística, me gustaría que también publicarán cuánto han aprobado las empresas de este país a los partidos políticos tradicionales.

SEMANA: Pero son empresas privadas, algunas muy grandes y ustedes manejan los recursos de los maestros.

N.A.: No, no, un momentico, están equivocados, Fecode es una institución privada, sin ánimo de lucro, con personería jurídica.

SEMANA: ¿Pero todos los maestros del país estuvieron de acuerdo en que ustedes, los directivos, invirtieran 500 millones en la campaña de Gustavo Petro?

N.A.: No, es que nosotros tenemos unas instancias, el comité ejecutivo está facultado para determinar y decidir sobre sus recursos y dentro de estos estatutos hay un fondo de solidaridad, ahí, de esos recursos, se pueden destinar para apoyar partidos alternativos, dar subsidios o donaciones a organizaciones, a personas, eventos, a muchas cosas. Los estatutos lo permiten. Hemos actuado dentro de la legalidad.

SEMANA: ¿Fecode tiene tanta plata para donar a un partido político?

N.A.: Claro que sí, con mucho gusto, están abiertos los estados financieros, nosotros declaramos, pueden revisar ante la Dian, Fecode tiene los recursos. Los 34 sindicatos que agrupa Fecode son los que sostienen, aquí no hay ningún recurso, son dineros propios de los sindicatos regionales.

SEMANA: ¿Supo que hizo la Colombia Humana con los 500 millones que donaron?

N.A.: Eso no nos corresponde.

La prueba de que Fecode sí aportó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Usted, en su momento, le reconoció a La Silla Vacía que fue el delegado para hacer la donación. ¿En qué consistió?

N.A.: Yo como tesorero hice el cheque, la donación la aprobó el comité ejecutivo, hay un trámite, el presidente es el ordenador del gasto, el tesorero lo hace y el fiscal lo visa. Ese fue el trámite y se entregó al representante legal de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga.

SEMANA: ¿Hoy qué papel ocupa usted en Fecode?

N.A.: No estoy en Fecode, soy de la Central Unitaria de Trabajadores. Por eso, digo que hay una persecución contra mí, desde junio de 2023 no soy directivo de Fecode y fui el único que me citó la Fiscalía, el señor Gabriel Jaimes, me hicieron un interrogatorio, quisieron intimidarme y querían que dijera cosas que no me corresponde, entonces, hay una persecución contra este gobierno que nosotros ayudamos a elegir. Yo le ayudé a hacer campaña a este gobierno.

SEMANA: ¿Y cuándo inició a ejercer como directivo de Fecode?

N.A.: Desde el 2013.

SEMANA: ¿Y no se acuerda si Fecode le donó recursos a otros partidos políticos?

N.A.: Bueno, tocaría mirar, revisar las actas y los documentos.

SEMANA: ¿Pero, no se acuerda?

N.A.: (Grita) No me acuerdo, pero cómo le voy a decir, no le voy a decir mentiras.

SEMANA: No se ponga bravo, mi deber es preguntar…

N.A.: Es que usted no me está preguntando, está aseverando.

SEMANA: Es que si usted estuvo 10 años como directivo, hasta el año pasado, y no se acuerda qué ha aprobado, es complejo.