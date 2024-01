¿Los $500 millones de Fecode se fueron a la campaña de Petro o a la Colombia Humana? “Esto tiene que ser un juicio político en Cámara”

“Me enteré por personas ajenas al ejecutivo que me preguntaron si era cierto que habían aprobado 500 millones de pesos para la campaña de Petro y yo respondí que no, que no conocía porque no se había aprobado en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Aclaro que a mí no me fastidia y no me opongo a que se haya acompañado la campaña presidencial de Petro, porque después me tocó ver cómo los recursos de Fecode se invirtieron en gorras, camisetas, lapiceros de la campaña. Los sindicados, creo, pueden acompañar las campañas democráticas siempre y cuando se hagan en las instancias correspondientes. No supe de esos 500 millones, creo que el Comité Ejecutivo no está facultado para aprobar una suma de ese nivel”.