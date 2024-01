Macabro: una mujer fue asesinada y enterrada en su propia casa en Pereira; presunto responsable fue enviado a la cárcel

Los habitantes de el barrio El Plumón, ubicado al sureste de Pereira, aún no salen del asombro tras evidenciar un macabro caso de feminicidio en la zona. Se trata del asesinato de Maritza Arelys Mosquera, una mujer de 47 años a quien su pareja sentimental le habría quitado la vida, según las primeras versiones recogidas.

Woman doing a stop sign with her hand, women protection concept | Foto: Getty Images/iStockphoto