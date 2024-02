Mamá de Dilan Santiago Castro, bebé de dos años que encontraron muerto, pide justicia “por ley o por mano propia”

En el país no salen del asombro tras la misteriosa muerte del bebé de dos años, Dilan Santiago Castro, quien fue hallado sin vida el pasado 10 de febrero, luego de haber desaparecido el 6 del mismo mes, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá.

El menor fue hallado a 1.200 metros del lugar donde vivía con su madre, Derly Julieth Rivas, y su abuela.

Ahora, el Instituto Nacional de Medicina Legal establecerá las causas puntuales de la muerte del pequeño, mientras que la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para establecer cómo ocurrió todo.

Ante los señalamientos contra la mamá de Dilan Santiago, Derly Julieth Rivas insiste en que nada tiene que ver con la muerte de su propio hijo y, por el contrario, pide que se haga justicia, “por ley o por mano propia”.

“Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso, sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, dijo Rivas en entrevista con Noticias Caracol.

Imagen de archivo. La muerte del pequeño ha generado conmoción. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Además, la mamá del bebé dijo que hasta ha recibido amenazas en medio de esta tragedia por la que atraviesa su familia.

“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar, se lo brindaba de corazón, porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, contó en el noticiero citado anteriormente.

Procuraduría crea agencia especial tras la muerte de Dilan Santiago Castro y abuso de un menor en Medellín | Foto: Archivo Particular, SEMANA

Rivas también narró a Noticias Caracol que, el día de la desaparición del pequeño, minutos antes había estado jugando con él.

“El día que él se perdió, yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba con esa moto, compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso, a todo mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Es que eso a mí es lo que no me entra”, afirmó.

Se espera que en el transcurso del día Medicina Legal entregue el cuerpo del pequeño para su cristiana sepultura.

Medicina Legal deberá emitir el dictamen a la Fiscalía indicando si encontró o no signos de violencia. | Foto: César Flechas - Semana

Vale recordar que la madre del niño ha revelado que estaba haciendo labores de hogar en la cocina y que, mientras ella estaba ocupada, es probable que el niño se hubiese perdido, porque cuando fue a buscarlo este ya no estaba.