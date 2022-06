Mamá de Rodolfo Hernández confiesa que tiene un revólver en la cabecera de la cama. ¿Por qué?

Sin pelos en la lengua ni titubeos habló doña Cecilia Suárez de Hernández, la madre del candidato presidencial Rodolfo Hernández, sobre la pistola que tiene en su casa desde hace varios años, la forma en que la consiguió y lo que hace con ella.

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, doña Cecilia respondió a una de las grandes dudas que se han planteado recientemente en las redes sociales: ¿Es un mito o es verdad que usted hasta sabe disparar?

De manera directa, aseguró que en efecto tiene un revólver en la cabecera de su cama y lo utiliza, de vez en cuando, para disparar.

Pese a que no recuerda el modelo ni la marca, sí está más que segura que le paga sagradamente al Gobierno para tener el derecho de tenerlo. Incluso, contó una anécdota cuando lo tuvo que usar.

“Una vez se robaron una vaca en la pesebrera y yo me desperté. La vaca estaba bramando y el ternero también. Le dije a mi esposo: ´Luis, se robaron la vaca´. Y él me dijo: ‘Yo no me paro’. Entonces me paré, saqué el revólver, la vaca la llevaban loma arriba y eché plomo”.

Recuerda que en ese momento salieron los trapicheros y le preguntaron ‘¿qué es lo que está pasando?’. “Les dije: ´Se robaron una vaca´. Entonces Luis se paró y dijo: ‘¿Y se pone a echar plomo?’. Claro, le dije, para que la suelten o se mueran los ladrones. Cuando veo, venía la vaca, la soltaron y me gané hasta un lazo nuevo. Los ladrones me hicieron un favor”.

En la misma entrevista, doña Cecilia habló de varios temas de la vida del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Reveló que al principio no le gustó la idea de que su hijo interviniera en el mundo de la política. “Le dije: ´No, le di estudio fue para ingeniero, no para político´. Y me dijo: ‘No, es que yo quiero’. Le respondí: ´Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política. Es soberbio, igual a mí de soberbio´. Y me dijo: ‘Me manejo bien’. Le dije: ´Si se ha de manejar como la gente, métase, de resto, ni le doy ese consejo´. Se quedó callado. Al final se metió ahí, él verá”.

Se sorprendió del paso de su hijo a segunda vuelta y contó que no habló con él luego del triunfo electoral. “No, de la alegría se me olvidó hasta llamarlo (risas). No nos llamamos, y estas son las horas que no nos hemos hablado”.

Cecilia Suárez también habló sobre el rival de su hijo en la contienda por la Presidencia este 19 de junio, Gustavo Petro, cuando los colombianos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la nación.

“No digo nada porque no me gusta. No me entra, no siento gusto por él. No me gusta porque como que no le veo buenas intenciones con el pueblo. En un discurso trató de decir que, de lo que tenían las personas, él les quitaba una parte, y uno matándose trabajando para que un político le quite uno lo que trabajó. No, eso no es así”.

La mamá del exalcalde de Bucaramanga opinó sobre los ataques de Gustavo Petro hacia su hijo. “Envidia. Eso es envidia”, dijo, y recalcó que los colombianos deben votar “como quieran. Lo mismo me da, ellos verán”.