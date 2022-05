Marbelle arremetió contra el petrismo con polémico trino

La cantante de tecnocarrilera y ranchera Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle, nuevamente encendió las redes sociales con sus contundentes mensajes y respuestas en contra del movimiento de izquierda, liderado por el Pacto Histórico.

En esta oportunidad, la artista aprovechó el desarrollo de la jornada electoral para asegurar que a algunos ciudadanos les pagan para que ejerzan su derecho al voto y apoyen al candidato Gustavo Petro.

“A los petristes les tienen que pagar el voto porque ni pa’ eso”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 400 mil seguidores.

A los petristes les tienen que pagar el voto porque ni pa’eso! — MARBELLE (@Marbelle30) May 29, 2022

Los comentarios no se hicieron esperar. Tanto simpatizantes como opositores se pronunciaron sobre Tweet que ya cuenta con más de 400 likes.

“Así exclamó la que tiene la maleta hecha para irse”. “Señora, deje de ser tan sufrida y dedíquese solo a votar”. “Así es, solo les gusta que les compren los votos, los subsidios y levantarse a las 11 a. m.”. “Hay que hacer entender a la gente que existen tuits para burlarse, y este es uno de ellos, pero para discutir si es el lugar equivocado”, son algunos de los mensajes que se leen en la red social.

En varias oportunidades, la “reina de la tecnocarrilera” ha mostrado descontento con las acciones de Petro, a quien no apoya, pero que sí critica en cada uno de sus pronunciamientos. Incluso, hace algunos días Marbelle se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales debido a que insinuó que se iría de Colombia si Gustavo Petro ganaba las elecciones presidenciales este 29 de mayo.

Tras la polémica que se generó en torno al tema, la artista aseguró que no tenía pensado abandonar el país y puntualizó que la idea es seguir viviendo en Colombia. Además, reveló qué hará si el candidato del Pacto Histórico llega a la Casa de Nariño.

“¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado [Petro]. Para ellos no”, precisó en Twitter.

¿Por qué Marbelle odia a Petro?

Ante estos cuestionamientos, el líder de la Colombia Humana rompió el silencio y reveló esta semana por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Asimismo, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó Petro en Tropicana.

El cordobés, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que nunca ha asistido a un concierto de la llamada “reina de la tecnocarrilera” y puntualizó que no le gusta su música.

Pese a que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el candidato presidencial del Pacto Histórico insinuó en la emisora que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada.

“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó el líder de la Colombia Humana, el cual sigue liderando las encuestas.