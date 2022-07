Marbelle sigue sin perdonar a Rodolfo Hernández y le mandó fuerte advertencia

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se posesionó este miércoles 20 de julio como nuevo senador de la República gracias al Estatuto de la Oposición, luego de haber sido derrotado por Gustavo Petro, presidente electo.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el reconocido empresario les dedicó unas palabras a los colombianos y aseguró que no va a defraudar a los ciudadanos que votaron por él. Además, indicó que va a desenmascarar a los políticos que no hagan bien su trabajo.

“Mi compromiso será hacer oposición, como me lo ordena el estatuto, haciendo veeduría, poniendo en evidencia los errores y proponiendo soluciones que beneficien a todos los colombianos”, precisó.

Ante estas declaraciones, Marbelle no pudo quedarse callada y se despachó nuevamente en contra del santandereano luego de la posesión del nuevo Congreso, que recibió bastantes críticas.

La artista, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que no cree en las palabras y promesas de Hernández, debido a que, según ella, este no le hará ningún tipo de oposición a Petro.

“Léeme los labios: No le creo ni mierda”, fue la advertencia que le mandó la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ al empresario colombiano a través de Twitter, donde ha estado muy activa en los últimos meses.

LÉAME LOS LABIOS … “NO LE CREO NI MIERDA” https://t.co/HNz0Us2J2B — MARBELLE (@Marbelle30) July 21, 2022

Cabe recordar que la cantante de música popular votó por el ingeniero en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, por lo cual se fue de frente contra este después de que se conoció su reunión con el líder el Pacto Histórico.

La vallecaucana enfatizó en aquel momento que se sintió traicionada por Hernández y que no le dio “vergüenza mentirle” al país durante la contienda electoral.

“‘MÍRENME A LOS OJOS, LÉANME LOS LABIOS. ¡NO LES VOY A FALLAR! De verdad que no les corre sangre por la cara. No saben lo que es la vergüenza”, sentenció Marbelle, tras el encuentro entre el exalcalde de Bucaramanga y el nuevo jefe de Estado.

Con respecto a su salida del país, la reconocida artista volvió a referirse a ese tema hace unos días en su cuenta personal de Twitter y aseguró que todavía no piensa irse del país. Asimismo, manifestó que, por el momento, no tiene afán.

La cantante de música popular también les respondió a un internauta y aseguró irónicamente que está esperando que los simpatizantes del líder del Pacto Histórico le ayuden hacer la “vaca”.

“No me he ido. Estoy esperando una ‘vaki’ que los mamertos me están haciendo, pero ni para eso sirven. Solo han recogido 5.673 pesos, es decir un dólar. ¡Pongan el alma, caquitas!”, escribió la vallecaucana.

De acuerdo con la Negra Candela, la artista tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Además, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, concluyó la periodista.