La llamada Marcha de la Mayoría, con la que se busca alzar la voz contra las reformas y recientes anuncios del Gobierno nacional, promete ser una movilización gigantesca. La convocatoria cobija a la mayoría de ciudades capitales de Colombia, así como Miami, Estados Unidos, donde hay una gruesa población de colombianos.

Así será la programación de la marcha por ciudades:

Bogotá

En la capital del país, la concentración está programada a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional. Desde ahí saldrán los manifestantes hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Cali

La Marcha de la Mayoría en Cali iniciará a las 10:00 a.m en el Parque de las Banderas, inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, barrio San Fernando, e irá hasta la Plazoleta Jairo Varela.

Medellín

En la capital de Antioquia, la movilización iniciará a las 10:00 a.m en el punto Oriental con Playa y terminará en el sector Alpujarra.

Barranquilla

La cita de la Marcha de la Mayoría en Barranquilla será a las 9:00 a.m en el Parque de los Músicos. El recorrido finalizará en la carrera 46 entre 74 y 72.

Bucaramanga

El recorrido en Bucaramanga iniciará a las 10:00 a.m en la carrera 27 #58 y finalizará en la Plazoleta Luis Carlos Galán

Neiva

En la capital de Huila se tiene programado un plantón a las afueras de la Registraduría Nacional a las 10:00 a.m.

Pereira

La movilización en Pereira iniciará a las 10:00 en el Makro de Dosquebradas y finalizará en la Plazoleta de la Gobernación.

Ibagué

En la capital de Tolima, la movilización iniciará hacia las 10:00 de la mañana en el Parque Murillo Toro y finalizará en la 37 con quinta.

Cúcuta

La movilización en Cúcuta iniciará en Ventura Plaza a las 10:00 a.m. y finalizará en el Parque Santander.

Manizales

Montería

Santa Marta

Armenia

Otras ciudades

Miami

En el extranjero

Gran expectativa

Este próximo martes 20 de junio, el presidente Gustavo Petro podría enfrentar la marcha más multitudinaria en su contra desde que llegó al poder, en agosto del año pasado.

Para ese día, en diferentes ciudades del país, está convocada ‘La marcha de la mayoría’, una manifestación que busca enviar un mensaje contundente de rechazo al Gobierno y sus polémicas reformas. La convocatoria nació de forma espontánea en uno de los llamados Space o salas de conversación de Twitter. Desde entonces, el efecto bola de nieve ha sido claro y, además de Bogotá, habrá marchas en por lo menos 20 ciudades de Colombia.

“Yo saldré a la calle porque Colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por Colombia, personas que no mataron, ni secuestraron, ni violaron a mujeres, ni a menores. Colombia no es un paraíso, pero tampoco es la bazofia que nos vende Petro. Colombia no nació el 7 de agosto del año pasado”, dijo el periodista Diego Santos, uno de los principales líderes de la manifestación, en diálogo con SEMANA.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali, y opositor de Petro, le dijo a esta revista: “Hay que salir a marchar porque la democracia es muy difícil consolidarla, pero muy fácil perderla. Petro piensa que por ganar las elecciones presidenciales, con un cortísimo margen, puede hacer lo que se le venga en gana con las instituciones y el país. Yo marcho para que no persiga a la prensa, para que aclare la financiación de su campaña y para que no utilice la inteligencia del Estado para chuzar opositores. Del 20 de junio dependerá si su tiranía se profundiza o si se frena. Por eso debemos ser millones en las calles de Colombia”.