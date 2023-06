Gran expectativa en el país por la ‘Marcha de la mayoría’, este martes 20 de junio, contra el Gobierno de Gustavo Petro: “Debemos ser millones en las calles”

En Bogotá, la manifestación saldrá a las 9:00 a.m. desde el Parque Nacional rumbo a la Plaza de Bolívar.

Este próximo martes 20 de junio, el presidente Gustavo Petro podría enfrentar la marcha más multitudinaria en su contra desde que llegó al poder, en agosto del año pasado.

Para ese día, en diferentes ciudades del país, está convocada ‘La marcha de la mayoría’, una manifestación sin color político que busca enviar un mensaje contundente de rechazo al Gobierno y sus polémicas reformas. La convocatoria nació de forma espontánea en uno de los llamados Space o salas de conversación de Twitter. Desde entonces, el efecto bola de nieve ha sido claro y, además de Bogotá, habrá marchas en por lo menos 20 ciudades de Colombia.

“Yo saldré a la calle porque Colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por Colombia, personas que no mataron, ni secuestraron, ni violaron a mujeres ni a menores. Colombia no es un paraíso, pero tampoco es la bazofia que nos vende Petro. Colombia no nació el 7 de agosto del año pasado”, dijo el periodista Diego Santos, uno de los principales líderes de la manifestación, en diálogo con SEMANA.

Jaime Arizabaleta, precandidato a la Alcaldía de Cali, y opositor de Petro, le dijo a esta revista: “Hay que salir a marchar porque la democracia es muy difícil consolidarla, pero muy fácil perderla. Petro piensa que por ganar las elecciones presidenciales, con un cortísimo margen, puede hacer lo que se le venga en gana con las instituciones y el país. Yo marcho para que no persiga a la prensa, para que aclare la financiación de su campaña y para que no utilice la inteligencia del Estado para chuzar opositores. Del 20 de junio dependerá si su tiranía se profundiza o si se frena. Por eso debemos ser millones en las calles de Colombia”.

En redes sociales se han divulgado los puntos de encuentro para los manifestantes.

“Vamos todos a las calles el 20 de junio Tienes que ir tú, con tus familiares y 5 amigos, un efecto multiplicador que le diga a Petro que las mayorías no quieren sus reformas y no quieren ver al país destruido”, señaló Ariel Ricardo Armel.

Vamos todos a las calles el 20 de junio



A la marcha se han unido líderes cívicos y personas de todas las orillas políticas. “Marchar es defender la democracia”, dijo, por ejemplo, Carlos Alonso Lucio.

Santiago Castro, expresidente de Asobancaria, agregó: “Invito a todos los vallecaucanos a sumarse a la Marcha de la Mayoría este 20 de Junio. Unidos y de manera masiva demostraremos el rechazo a las nefastas reformas de @petrogustavo y a los partidos mermelados como @partidodelaucol que las habilitan”.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, señaló que la marcha busca “defender la democracia, la independencia de poderes y exigir la verdad frente a estos escándalos que hoy comprometen a Petro. Llego la hora de los ciudadanos. #LaMarchaDeLaMayoría”.

#YoMeSumoAl20J y los invito a marchar para defender la democracia, la independencia de poderes y exigir la verdad frente a estos escándalos que hoy comprometen a Petro.



Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo: “Los colombianos vamos a decirle al gobierno Petro que gobierne sin escándalos, sin corrupción, sin destruir. Acompáñanos en esta marcha donde primará el amor y el respeto por Colombia”.

El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez publicó una lista de las razones para salir a marchar este martes 20 de junio.

Así mismo, en una columna de opinión titulada ‘Mis 10 razones para marchar el 20 de junio’, en la más reciente edición impresa de SEMANA, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez señaló: “He decidido sumarme a la marcha ciudadana de este próximo martes 20 de junio. Hay un conjunto amplio de preocupaciones y angustias que me motivan a unirme a esta gran movilización cívica. Marcharé porque me importa nuestro país y veo con angustia la crisis de gobierno en la que estamos inmersos –que puede desencadenar una crisis de Estado y una crisis social–, los ataques a la prensa, los hechos turbios de presunta corrupción que estamos conociendo y la falta de confianza y transparencia que produce el actual Gobierno nacional”.

En las diferentes ciudades del país la convocatoria se mueve intensamente por redes sociales.

Los artistas también se expresarán en contra del Gobierno Petro. “Ahí estaremos por ti Colombia”, dijo, por ejemplo, Lucas Arnau.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, uno de los críticos más reconocidos del presidente Petro, también dio sus razones para sumarse a la marcha.

El exministro de Defensa Diego Molano, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, también participará de la marcha.

Los jóvenes también han decidido acoger la convocatoria para el martes.

Así mismo, algunos oficiales retirados de la Fuerza Pública se sumarán a las manifestaciones.