Marchas del 26 de septiembre contra las reformas de Petro: puntos de concentración en Bogotá y Colombia

Gustavo Petro enfrentará la primera movilización ciudadana desde que llegó a la Casa de Nariño el próximo 26 de septiembre. Lo que esperan, al menos sus convocantes, es que miles de colombianos salgan a las calles para manifestar su inconformismo frente a la reforma tributaria y el aumento de la gasolina a partir de octubre, entre otras.

Este 19 de septiembre, a falta de una semana de la jornada de protestas, uno de sus citantes, el arquitecto y empresario Pierre Onzaga, dio a conocer los puntos de concentración a nivel nacional. Valga recordar que si bien es un sector de la ciudadanía el que invita a las manifestaciones en las calles, existe la posibilidad de que el Centro Democrático las apoye, pese a que no ha tomado una decisión oficial al respecto. Muestra de ello es la posición asumida por el senador más votado en las elecciones del pasado 13 de marzo, Miguel Uribe Turbay, así como el representante a la Cámara Miguel Polo Polo.

Uribe Turbay, uno de los miembros más representativos del Centro Democrático, compartió este lunes en su cuenta en Twitter lo siguiente: “Este 26 de septiembre es la mejor oportunidad para manifestarse en contra del alza del precio de la gasolina y el robo a las pensiones”.

En cuanto a Polo Polo, el pasado 17 de septiembre, publicó: “¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del exguerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra Fuerza Pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”

El “no a subsidiar bandidos” al que hizo a alusión Miguel Polo Polo probablemente tiene que ver con la propuesta de Gustavo Petro de revivir el programa Jóvenes en Paz, implementado cuando fue alcalde de Bogotá, con el fin de alejar a los jóvenes de la criminalidad. El objetivo es brindarles 800.000 pesos, de acuerdo con la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, para que satisfagan sus necesidades básicas y puedan estudiar, por ejemplo.

“Eso saldría de la adición presupuestal que se está solicitando por $14 billones. El monto para esta entidad sería de 1 billón de pesos y eso corresponde a un aproximado de $800.000 por cada joven”, informó en Noticias RCN.

Las marchas también tienen que ver con la reforma tributaria, en estudio en el Congreso, mediante la cual el Gobierno nacional quiere recaudar 25 billones de pesos. Así mismo, la reforma pensional que se radicaría el año próximo, con la que se apunta a brindar un subsidio de 500.000 pesos a los adultos mayores, y los 200 pesos que subirá la gasolina mensualmente desde octubre hasta diciembre.

“La tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”, dijo Gonzaga, uno de los convocantes y quien anunció los puntos de concentración, a SEMANA.

A continuación, los puntos de concentración de las marchas del 26 de septiembre:

Bogotá:

Plaza Héroes Caídos, CAN, Ccalle 26 hacia la Plaza de Bolívar.

Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar.

Barranquilla:

Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar.

Medellín:

Hospital Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces.

Cali:

Desde el Parque Panamericano hasta la pPlazoleta Jairo Varela.

Cartagena:

Camellón de los Mártires.

Cúcuta:

Ventura Plaza hasta el Parque Santander.

Bucaramanga:

Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Pereira:

Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar.

Montería:

Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar.

Villavicencio:

Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores.

Urabá:

Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura.

Apartadó

Hasta el monumento Yo Amo a Urabá.

Ciudad de Coral Gables (USA)

280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134 (frente al Consulado de Colombia en Miami).

Nueva York (USA)

10 E 46th St., Nueva York, NY 10017 (frente al Consulado de Colombia en Nueva York).

Houston (USA)

Centro Comercial Gallería esquinas de Westheimer y Post Oak.

Ciudad de México (México)